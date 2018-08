Banco le ganó a Nacional y le dio una mano a Peñarol

El sábado por la noche Nacional recibió a Banco República en el Polideportivo del Gran Parque Central y fue sin dudas el partido de la fecha. Una muestra clara de lo que puede brindar este deporte: dinamismo en estado puro e incertidumbre hasta el final.



Banco pegó primero, gol de Ramiro Marchese, pero la alegría duró poco ya que Gabriel Palleiro lo empató para Nacional tres minutos después. Daba la sensación de que sería un partido donde ninguno de los dos podría sacar una ventaja de más de un gol, pero Banco se fue al descanso ganando 3-1.



Diego Etcheverry, en gran acción con Manuel Tangari, anotó el segundo y el tercero fue obra de Pablo Lamanna que a sus 43 años y junto a Sebastián Castro le aportan a los de Pocitos la mezcla justa entre su experiencia y la juventud del resto del plantel.



El segundo tiempo siguió favorable a los dirigidos por Gabriel De Simone; Etcheverry le devolvió la gentileza a Tangari y Manuel puso el cuarto. Un ex Banco, Leandro Ataides, descontó para Nacional pero los de Anibal Roba no pudieron empatarlo y menos aún después de haber llegado a la sexta falta colectiva.



Nuevamente Etcheverry y Lamanna anotaron para aumentar la ventaja y poner cifras definitivas de 6-2. Banco estuvo a la altura, le ganó al actual campeón de visitante y con un juego colectivo rápido y solidario promete ser uno de los animadores de los playoff.

Peñarol ganó y trepó a la cima

El elenco dirigido por Gustavo Fresia derrotó a Old Christians de Colonia el domingo por la noche y aprovechó el traspié de Nacional con Banco República para alcanzarlo al tope de la tabla.



En el moderno Polideportivo de la ciudad de Las Piedras, el aurinegro se repuso y venció al trébol negro.



La ley del ex en propia puerta, Martín Aldave (en contra) abrió la cuenta para Old Christians pero Peñarol lo dio vuelta con goles del brasileño Helio Junior y Pablo Lanza.



¿Por qué quedó primero? Seis puntos separaban a Nacional y a Peñarol en la tabla de posiciones antes de que los aurinegros se midieran con los colonienses. Luego de la victoria Peñarol quedó a tres puntos y los sumó horas después cuando el fallo del partido que no se disputó ante Malvín, por disponibilidad del recinto playero, les saliera favorable.



Cuando parecía que Nacional llegaba con ventaja al clásico, Banco República dio la nota y le puso más suspenso a la clasificación.

Por el mejor lugar en la definición:

Otro protagonista del torneo es Boston River. El equipo de Gustavo Sánchez se trajo una goleada y tres puntos de su visita a Parque Cubano en Lagomar. Al igual que Peñarol es escolta de Nacional y busca la mejor ubicación de cara a los cruces que definirán al próximo campeón.



Urupan ya no es sorpresa. De los equipos que han debutado en los últimos años es sin dudas el mejor y su adaptación al futsal de AUF solo duró unas fechas. Tres puntos por detrás de Banco República, los de Pando están quintos tras ganarle a Elbio en el gimnasio de Atenas y prometen darle pelea a cualquiera.



Otro que ganó fue Malvín. En su gimnasio de la Avenida Legrand, el playero derrotó a Rocha. Si bien no es su mejor año ni rendimiento, buscará quedar lo más arriba posible en la general de cara a los Playoff que el año pasado los tuvo como uno de los principales animadores.

Resultados de la fecha (15ta):

Peñarol 2 - Old Christians 1

Parque Cubano 5 - Boston River 15

​Nacional 2 - Banco República 6

Malvín 10 - Rocha FC 4

Club del Elbio Fernández 3 - Urupan 6

Próxima fecha:

Malvín - Boston River

​Banco República - Old Christians

Peñarol - Nacional

Rocha FC - Club del Elbio Fernández

Urupan - Parque Cubano