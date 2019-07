Una aventura en dos ruedas por el interior de Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Conocer algunos de los lugares más maravillosos de Uruguay andando en bicicleta. Es una propuesta poco frecuente en las agendas de los uruguayos, pero que Victoria Marguery y Santiago Malta han hecho con grupos de 15 a 80 personas ya seis veces.



Todo empezó con la experiencia en las sierras de Maldonado en abril del año pasado. La última fue en el Establecimiento Juanicó.



Ahora Transerrana se fija antes de cada travesía los objetivos de: generar experiencias de aventuras a través de la bicicleta; fomentar el ejercicio al aire libre; motivar el encuentro con amigos, familia y personas que comparten la misma pasión; y potenciar las habilidades de cada uno.

“La última travesía estuvo espectacular, se disfrutó de un día excelente con amigos. Terminamos con un gran almuerzo. El lugar, increíble”, contó Sebastián sobre la experiencia del 2 de junio pasado.



Dentro de cada travesía, los organizadores incluyen recorridos adaptados para los inscriptos, guías, vehículos y comunicación de apoyo, servicio mecánico, alquiler de bicis y primeros auxilios para disfrutar con tranquilidad. Además, proveen alimento y bebida de avituallamiento y el almuerzo. Todo para poder descubrir lugares únicos del país y compartir la actividad con personas cercanas.

La última travesía fue la del 2 de junio por el Establecimiento Juanicó, donde se hicieron presentes 50 personas divididas en dos niveles. Realizaron recorridos de 26 y 36 kilómetros cada uno. Claudia fue una de las personas que realizó los 26 km. “Me inscribí un poco inconscientemente porque hace como 20 años no me subía a una bici. Disfruté muchísimo de la travesía. No la hice sin esfuerzo, la hice con bastante esfuerzo, pero cuando terminé tuve una sensación lindísima de haberlo logrado”, recordó.

A la vez contó sobre la experiencia que “me dio mucha tranquilidad que todo el camino hay camionetas que te siguen, de modo que si no podés pedalear más te suben a ti y a tu bici y podés ir tranquilamente”.



Fue la sexta oportunidad que hacían una travesía por el interior del país, a veces cerca de Montevideo y otras más lejos. Transerrana pasó por las sierras de Maldonado, el Camino de los Ceibos, el Parque Eólico de la Sierra de Los Caracoles, el cerro cercano a Pueblo Eden, la Calera del Rey, Solís Chico y el mencionado establecimiento. Y proyectan más.

“El paisaje, precioso; la compañía, lindísima, nos arengábamos unos a otros para llegar. El almuerzo de cierre, espectacular. Una experiencia que repetiría. Me parece excelente para estar en familia. Te permite disfrutar de un domingo distinto”, agregó Claudia.



La próxima travesía será en unos días, el 4 de agosto en las Chacras de Las Sierras de Solís de Mataojo (Ruta 8 Km 82.500). Con un costo de $2.300, Victoria y Santiago ya tienen las reservas (al teléfono 095 311 267, el Facebook o Instagram) para una “experiencia inolvidable en bicicleta”.



"Los Tocayos". 28 y 29 de abril de 2018 Con solo 15 participantes fue la primera experiencia de Transerrana. En las Sierras de Maldonado durante los dos días del fin de semana, el primero recorriendo 40 kilómetros y el segundo 42 km.



“Desafío de los Molinos”.

10 de junio de 2018 El 10 de junio de 2018 realizaron el segundo evento superando el doble de personas: 33. Ya con dos niveles recorrieron la ruta del Camino de los Ceibos hacia el Parque Eólico de la Sierra de Los Caracoles.



“Fin de año de Trek Américas”

2 de diciembre de 2018

En la Calera del Rey fue la cuarta y última de 2018 el 2 de diciembre, luego del “Desafío Cerro Picudo” el 9 de septiembre con 25 personas. Fue con récord de 80 personas divididos en dos niveles de 25 y 40 km.



“Solís Chico”

7 de abril de 2019 Uno de los más cercanos a la capital del país. El 7 de abril fue el penúltimo con dos niveles, 39 personas participando y unos recorridos de 30 y 40 kilómetros. El último, el 2 de junio en el Establecimiento Juanicó.