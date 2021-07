Ausentes en Tokio: Nadal, Federer, Farah, Williams y James no exhibirán su talento en los Juegos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se acerca el momento. En 2020 no pudo ser por la emergencia sanitaria mundial que provocó la pandemia, pero desde el 23 de julio hasta el 8 de agosto se celebrarán los Juegos Olímpicos en Tokio con un récord de 33 competiciones y un total de 339 eventos.

Sin embargo, será una disputa inusual porque hay cinco estrellas mundiales que no podrán participar de la contienda: Rafael Nadal, Roger Federer, Mo Farah, Serena Williams y LeBron James.

El tenista español explicó los motivos de su ausencia en una carta que publicó en redes sociales: “Tras escuchar a mi cuerpo y hablar con mi equipo entiendo que es la decisión acertada con el objetivo de alargar mi carrera deportiva y seguir haciendo lo que me hace feliz”, comentó el rey del polvo de ladrillo, que en el último tiempo ha visto cómo las lesiones han diezmado su presencia en los eventos.

Rafa Nadal derrotó a Schwartzman. Foto: EFE

España perderá una pieza clave en la búsqueda de medallas olímpicas ya que el tenista fue campeón olímpico individual en Beijing 2008 y en Río 2016 volvió a repetir la conquista en dobles junto con Marc López.

La segunda ausencia es la del tenista suizo Roger Federer, que llegó hasta los cuartos de final de Wimbledon: “Noté un nuevo contratiempo en mi rodilla y he asumido que debo darme de baja”, comentó quien en 2020 debió operarse dos veces en la zona afectada.

La competición perderá a una figura que fue plata olímpica en Londres 2012 y oro en dobles con Wawrinka en Pekín. El tercer talento que se extrañará es el de Serena Williams, una especialista en el terreno ya que fue campeona en cuatro ocasiones: obtuvo el oro en Londres 2012 y tres dobles junto con su hermana Venus en Sidney (2000), Pekín (2008) y Londres (2012), donde también ganó en la faceta individual.

Naomi Osaka y Serena Williams. Foto: AFP

En la conferencia previa a su estreno en Wimbledon, la estadounidense no dio indicios de por qué no estará en Tokio:”Hay muchas razones por las que tomé mi decisión olímpica. No tengo ganas de hablar de ellas hoy, tal vez otro día. Lo siento”, comentó.

Por su parte, Mo Farah, el emblemático corredor de larga distancia, no alcanzó el tiempo de clasificación previstos por los campeonatos británicos y quedó afuera de la cita. Su falta sorprende porque es cuatro veces campeón olímpico y no podrá revalidar su logro ya que venía de ganar la medalla de oro en los 10.000 metros planos de Río 2016.

El británico Mo Farah ganó los 10.000 metros en Ostrava. Foto: AFP.

El último caso es el de Lebron James, que al ser consultado acerca del porqué de su ausencia dijo que cree que reemplazará los Juegos por el Toon Squad, en un tono lúdico que hacía referencia a la película “Space Jam: A New Legacy”. Lo cierto es que se dedicará a recuperarse de una lesión en su tobillo. La contienda pierde a un protagonista de la NBA (donde se coronó cuatro veces) que ganó el Oro en Pekín y Londres.