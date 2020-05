La atleta rusa Daria Klishina revela la suma que le ofrecieron por ser escort

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La atleta rusa Daria Klishina, subcampeona mundial de salto de longitud en 2017 reveló en una entrevista en el portal digital Sports.ru que la ofrecieron 200.000 dólares mensuales por trabajar como prostituta de lujo. "Me ofrecieron ser 'escort'. El ofrecimiento me llego por una persona desconocida de Estados Unidos, en un mensaje directo en Instagram".

La famosa atleta de salto largo que conquistó el oro en dos ocasiones en campeonatos europeos aportó más datos sobre los hechos que describió. "Ocurrió hace medio año. Nunca me esperaba algo así". Aunque explicó que de manera inmediata respondió: "Lo siento, pero esta propuesta no me interesa".

El hombre siguió insistiendo con lo siguiente: "No, espera, no te niegues tan pronto, no sabes en qué términos, la cantidad y tal".

A lo que Klishina le respondió lo siguiente: "No, eso es todo, adiós" y agregó:

"¿Realmente me veo como una mujer que estaría de acuerdo con algo como esto?", explicó Daria Klishina.

El entrevistador también le comentó que, cuando uno escribe su nombre en Internet, las dos consultas más populares que aparecen son "Daria Klishina playboy" y "Daria Klishina en traje de baño".

"Todos tienen, digamos, errores de juventud. Lo haces sin pensar que de alguna manera vaya a afectar a tu carrera o incluso fuera de ella. Pienso en ello como algo del pasado. Y ahora diría que no en un 200%. Cuando comencé a trabajar con IMG, ellos trataron de eliminarlas. Limpiaron la gran cantidad de enlaces que llevaron a esas fotos. No hay tantas ahora como antes. Es fácil de encontrar en Rusia, pero no en el extranjero", manifestó Klishina.