Así son los uruguayos al volante

Aquellos conductores que toman conciencia de lo peligroso que es salir a la ruta, estarán de acuerdo conmigo. ¿Qué ocurre con esos “infradotados” que se juegan su vida y la de otros en la ruta? ¿Qué tienen en su cabeza? Yo he concluido que “ignoran que no saben” y se comportan como seres primarios.

¿Cómo adelantar en doble línea amarilla, en subida y con el auto colmado de personas? ¡Por favor! Otros, parece que han salido a la ruta por primera vez y al llegar a la zona de tres carriles en Ruta 9, no tienen idea para qué están. Lo interesante es que los conductores correctos que logran sobrepasarlos, con todo tipo de señales de luces y bocinas, sólo reciben insultos de los ineptos al volante.

El lugar más peligroso en la ruta es cuando estamos al lado de un auto, ya sea en un adelantamiento o dejando que nos sobrepase. Si soy yo quien va a sobrepasar, debo hacerlo rápido, seguro y con el cambio correcto. Si estoy siendo rebasado, sólo debo levantar el pie del acelerador y dejar que el otro vehículo me pase lo más rápido posible. Yo me he dado por vencido y sólo trato de inculcar a mi familia y amigos las reglas más apropiadas para subsistir en este tránsito “uruguasho”.