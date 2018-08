Arrancaron los playoff y hay campéon en Sub 20

Comenzó el playoff que definirá al campeón uruguayo. Ocho equipos comenzaron a jugar en partidos de ida y vuelta donde no hay diferencia de gol y en caso de empate en puntos, se juegan dos tiempos de alargue y penales.

Urupan 8 - Banco República 5

Lo del equipo de Pando no es casualidad. Le costó el arranque del Torneo, pero una vez que le agarró el gusto a la victoria no paró de sumar puntos.



En el Santiago Cigliuti y pese a haber sufrido la ausencia de su entrenador Miguel Aguirre Zabala (con la selección de Beach Soccer), el equipo verde corre con ventaja después de comenzar ganando la serie ante un siempre difícil Banco República.

Old Christians 3 - Peñarol 2

Entre el trébol de Colonia y aurinegros, se dio el partido que se esperaba. En el gimnasio de Juventud donde Old se hace muy fuerte, la ventaja entre los dos planteles seguro no supera las dos cifras.



Ya habían disputado un partido por el clasificatorio y estando empatado se suspendió cuando quedaba poco para el final.



Old Christians ganó que era lo que tenía que hacer, la diferencia de goles no importa y tendrá que ver qué partido puede hacer en la vuelta cuando Peñarol se sienta más cómodo en una cancha con medidas más grandes.

Elbio Fernández 1 - Nacional 8

El que no pudo hacerse fuerte de local fue Elbio Fernández. El conjunto de Carlos Pérez se destacó por haberle hecho buenos partidos a los grandes en el clasificatorio pero este no fue el caso.



Nacional goleó, pudo más que el juego que plantea Elbio en el gimnasio de Atenas y ahora espera tranquilo por la vuelta en el Polideportivo del Parque Central.

Malvín 2 - Boston River 4

Otro que no pudo sacar ventaja de local fue Malvín, que perdió muchos puntos de local este año. Da la sensación que al rápido equipo de Nico Mato le conviene una cancha más grande como en la última fecha del clasificatorio visitando a Nacional, que a pesar de perder hizo un gran partido.



Boston River arranco perdiendo 0-2, pero los de Gustavo Sánchez se recuperaron y lo sacaron adelante. Son grandes candidatos al título y haber terminado segundos en el clasificatorio los posiciona bien.



En Sub 20 ya hay campeón

Peñarol derrotó a Nacional en el Polideportivo de Las Piedras. Un partido muy difícil para el aurinegro, que lo sacó adelante con mucho carácter.



En un momento decisivo en el que Peñarol no aprovechó una sexta falta y Nacional se puso 3-2 en el contragolpe, parecía que el partido era para los de Anibal Roba.



Se discutió mucho el partido luego de una falta antes del gol que la terna desestimó y daba la sensación de que el equipo aurinegro entraría en protestas y perdería la concentración.



Pero fue todo lo contrario. Los de Gonzalo Fresia, que vieron como el último clásico se les escapó de las manos cuando lo ganaban, esta vez reaccionaron a tiempo y lo dieron vuelta. Fue 4-3 para Peñarol que se consagró como campeón uruguayo en la categoría.



Faltó la copa: Sin aviso, la mesa ejecutiva del fútbol sala de AUF no llevó el trofeo hasta el coqueto Polideportivo de Las Piedras. Los juveniles de Peñarol festejaron igual, pero sin el trofeo.