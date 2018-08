Arrancan los playoff con ventaja para Nacional

En la última fecha de la segunda rueda del clasificatorio, Nacional se hizo fuerte en su casa y le ganó 4-2 a Malvín.



Después de comenzar ganando, el tricolor sufrió cuando los de Nicolás Mato comenzaron a jugar con golero-jugador y empataron el partido. Los de Aníbal Roba reaccionaron a tiempo y pararon el embate del equipo playero.



Nacional corre con ventaja, fue el primero en el clasificatorio y de ganar los playoff será el campeón. En caso de una final, le alcanzará con ganar el primer partido.



Banco confirmó su buen momento y empató ante un Peñarol que llega a los playoff de capa caída luego de perder el clásico y empatar con Elbio. De todas maneras, el mata-mata de los playoff le abre posibilidades a todos.



Otro de gran pasar es Urupan, el benjamín en el futsal de AUF tuvo un gran sprint final y lo coronó con una victoria ante Old Christians. Los de Aguirre Zabala la tendrán difícil ante Banco República en el playoff. Old Christians chocará ante Peñarol.



Los otros dos partidos de la fecha no tuvieron sorpresas, Boston River y Elbio Fernández jugaron ante los equipos que quedaron fuera de la fase final.



Elbio se trajo los tres puntos de Lagomar ante Parque Cubano y Boston River tras derrotar a Rocha y aprovechar el empate de Peñarol, se trepó a la segunda colocación. Gran año de los de Gustavo Sánchez que enfrentarán a Malvín.

Resultados de la fecha:

Old Christians 3 - Urupan 5

Boston River 6 – Rocha FC 2

Parque Cubano 3 – Club del Elbio Fernández 6

Peñarol 2 – Banco República 2

Nacional 4 – Malvín 2

tabla Así terminó el clasificatorio: Nacional – 46

Boston River – 40

Peñarol – 39

Banco República – 32

Urupan – 30

Old Christians – 26

Malvín – 22

Club del Elbio Férnandez – 16

Rocha FC – 5

Parque Cubano – 4



*Los primeros 8 clasifican al Playoff

Así serán los cruces por los playoff:

En formato de ida y vuelta, definen de local en el segundo partido los equipos que terminaron mejor posicionados en la clasificación. En caso ganar un partido cada uno, se jugará alargue de 10 minutos.

Club del Elbio Fernández - Nacional

Malvín - Boston River

Old Christians - Peñarol

Urupán - Banco República

femenino El clásico fue para Nacional

Las chicas tricolores se vengaron de la derrota en el primer clásico del año, que lo había ganado Peñarol, y nuevamente en el Polideportivo de Las Piedras ésta vez la victoria fue para Nacional por 3-2.



Mariana Crocano y Daiana Gutiérrez marcaron los goles para las aurinegras, mientras que Carla Olivera, Maura Scaletti y un derechazo de Mariana González inclinaron la balanza para Nacional que le sacó el invicto a Peñarol y quedó tres puntos por debajo en el clasificatorio.