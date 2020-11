Arón Canet salvó su vida de milagro tras quedar arrodillado en medio de la pista

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Arón Canet también puede festejar su cumpleaños cada 21 de noviembre y es que este sábado el piloto español volvió a nacer dentro de la pista del Gran Premio de MotoGP en Portimao.



En la clasificación de Moto2, el piloto español cayó de su moto justo en un punto ciego quedando arrodillado en medio de la pista y con seis otros competidores y sus maquinas yendo a toda velocidad hacia él. Los otros pilotos venían de una subida y no podían ver qué pasaba hasta estar muy cerca de él.



Canet comenzó bien, dejó ir su moto para no sufrir daño pero aún estaba en medio de la pista y debía escapar. Pudo ser una tragedia en el Gran Premio de Portugal pero, de una manera milagrosa, el valenciano logró escaparse de la pista para volver a subirse a su moto.

A rollercoaster crash for @aroncanet44 💥



The Spaniard was lucky to escape this scary accident at Turn 8! 😱#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/7e9iPvGKym — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 21, 2020

Nervios de acero: esto declaró después

"Estoy contento por haber visto a la Virgen hoy y haber salido ileso. Cuando me he caído me he asustado mucho. Creo que tenía el neumático de la moto muy frío. Cuando la goma ha tocado el asfalto se me ha cerrado la dirección".



"Han venido varios pilotos que casi me han atropellado, pero por suerte no ha pasado nada. Al final hemos conseguido un registro de 1:43.0 después de la caída, con las pulsaciones bastante altas. Seguro que mañana vamos hacia delante", declaro confiado y con nervios de acero como si nada hubiera pasado.