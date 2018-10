Apostó a la psicología

Con 17 años, Julián Schweizer le pidió a sus padres el permiso para irse a vivir a Costa Rica porque tenía un objetivo: entrenar surf a nivel profesional porque quería mejorar. Pero había una condición y tenía que terminar el liceo en su regreso de Centroamérica.

Y todo salió bien para el surfista que hoy, a los 21 años, se apronta para un cierre de temporada en la que tendrá tres torneos de alto nivel y para eso, apostó a la preparación con profesionales. El psicólogo deportivo y coach Gabriel Gutiérrez está trabajando junto al uruguayo que mira hacia el futuro.

“Volví de un Mundial enamorado del longboard y mi idea era conseguir un entrenador que me potenciara. Acá no había nadie y por eso le hice el planteo a mis padres de irme al exterior. Unos amigos me recomendaron a Diego Naranjo en Costa Rica y fui tres semanas a probarme. Regresé a Uruguay y ahí fue cuando mis padres me dijeron que si me iba tenía que terminar el liceo. Estaba en quinto y los últimos dos años los aprobé con exámenes libres en los veranos”, le contó a Ovación Julián Schweizer, quien se apronta para competir entre el 15 y el 18 de noviembre en el Longboard Qualify Series.

Luego de esta instancia, el surfista viajará a Taiwán, donde competirá en la etapa del ISA World Longboard Surfing Championship que definirá a los campeones mundiales. “Es un sueño para mí llegar a esta fecha y voy con el objetivo de llegar lo más lejos posible aunque sé que me voy a enfrentar a los mejores del mundo”, dijo.

El uruguayo se fue con 17 años al país “tico”. Foto: Agustín Muñoz

El último torneo del 2018 para Julián Schweizer será del 2 al 10 de diciembre y marcará la disputa del Panamericano de Surf de Lima, Perú, que será clasificatorio para los Juegos Panamericanos que se llevarán a cabo del 26 de julio al 11 de agosto también en la capital peruana. Habrá siete cupos en juego para esa instancia.

“Es un gran anhelo poder clasificar a los Juegos Panamericanos no solo para competir en surf sino también para compartir con el resto de la delegación uruguaya porque me imagino debe ser algo inigualable”, contó Schweizer.

De cara a un intenso cierre de año, el joven surfista uruguayo dio detalles de su preparación y explicó que “en estos días estoy haciendo trabajos físicos fuertes para llegar de la mejor manera y con el paso de los días, a medida que se acerquen las fechas, la idea es sumar más horas de olas”.

Uno de los puntos más importantes de esta preparación para Schweizer fue la incorporación de Gabriel Gutiérrez a su equipo como psicólogo deportivo: “Me lo recomendaron algunos amigos que tengo en el fútbol y considero que es necesario como en todo deportista. En el surf tenés 20-25 minutos de competencia intensa y podés tener errores, pero si no te recuperás enseguida lo podés pagar caro. Gabriel también es coach y me da algunas técnicas de respiración. En las charlas terminás hablando de la vida pero es clave estar bien de la cabeza para rendir en el agua”.