Andrea Pereira: la “profe” con más kilómetros

Andrea Mikaela Pereira nació el 20 de octubre de 1980 en el departamento de Artigas. Hoy madre de dos hijos y profesora de Historia entrena para clasificarse al Mundial de 100 km en Holanda en el año 2020.

Los primeros kilómetros recorridos comenzaron en el año 2003 y sin tiempo que perder empezó a competir tanto a nivel local como regional, más precisamente en Uruguayana y Livramento. En 2018, la atleta sintió que podía dar el paso al profesionalismo contando con la presencia de un entrenador, pero a distancia.

La modalidad pasaría de calle a trail, que consiste en que la carrera sea en distintos tipos de terrenos.

Ese año fue muy positivo para la atleta uruguaya, en el que se alzó con el campeonato de Autra (Asociación Uruguaya de Trail), gracias a su esfuerzo y sacrificio llegó la citación de la selección de trail, la cual participó en el Sudamericano que se llevó a cabo en Uruguay y donde por falta de experiencia tuvo que abandonar, según comenta.

Junto con su actual entrenador, Tysson Piñeiro, planificaron, entre enero y febrero, lo que sería el comienzo de una acumulación de grandes resultados. A raíz de esto surgió otra propuesta: pasarse al mundo de ultra distancia.

PRIMER OBJETIVO. En abril de este año, el campeonato de 50 km llevado a cabo en la ciudad argentina de Mar del Plata fue la primera meta. Juntos con la misma idea: barrer la marca que estaba en 4 horas 17 minutos por otra atleta uruguaya: Silvina Amodio.

“Nunca en mi vida había recorrido esa distancia y dije vamos por la marca. La carrera fue muy planificada e iba llevando a cabo al pie de la letra la estrategia, que me salió perfecta y ahí logré mi primer récord nacional, algo increíble. Yo no tenía noción de lo que me estaba pasando en ese momento”. En 3 horas 55 minutos y 26 segundos se quedó con el primer puesto.

En mayo, la atleta uruguaya supera el récord de 66 km y 400 metros obtenido por Sylvia Bellini en 2018, realizando una marca de 70 km y 400 metros y así quedándose en lo más alto del podio de la competencia.

Tysson Piñeiro, su entrenador, fue quien incentivó a la atleta a competir en ultradistancia.

BATIR PROPIO RÉCORD. El 20 de julio, en la Ultramaratón realizada en la Provincia de Formosa (Argentina) en las distancias 30 km, 50 km y 100 km, Andrea Pereira se llevó el primer puesto en los 50 y esta vez batió su propio récord de Mar del Plata, con una diferencia de cinco minutos, logrando así en un tiempo de 3 horas y 50 minutos. La atleta uruguaya logró tres récords nacionales en tan solo tres meses y la motivó aún más a continuar con sus próximos objetivos

PROPUESTA. Ser integrante de la Selección Nacional y correr en el Mundial de 50 km en Rumania eran una realidad. Colaboraciones, rifas y distintas maneras de solventar los costos del viaje se llevaron a cabo hasta que hubo un cambio de planes. Su entrenador le propuso no ir, pero con la idea de prepararse mejor aún para otra competencia, esta vez en 100 km, que la misma se llevará a cabo el 1° de septiembre en Villa Soriano. Si logra el objetivo, obtendrá un cupo en el Mundial de 100 km de Holanda 2020. “Esa propuesta me pareció la más acertada dado que tengo pocos meses en esto de ultramaratón y más tiempo para prepararme”.

El 2018 y 2019 para la atleta, tanto en lo deportivo como en lo emocional, fue intenso.

Gracias a sus resultados, diferentes entidades le brindan apoyo económico. CUT (empresa de transporte), Instituto ANGLO y la Intendencia de Artigas ayudan a solventar los diferentes costos que implican competir en este tipo de competencias.

El próximo objetivo será a fin de año en España, en la modalidad seis horas en pista, en el que buscará nuevamente batir otra marca, el sudamericano.

“La idea es poder ir ahora teniendo en cuenta que puedo tener ayuda de diferentes instituciones o directamente del Ministerio de Deportes de ir a esa competencia que se desarrollará en Barcelona el 14 y 15 de diciembre de este año”.

Las adversidades económicas no han detenido el ritmo de los pasos de la atleta de Artigas, que día a día entrena cada vez más, para mejorar y aprender en las carreras.