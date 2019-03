Dos que andan volando 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El pasado 3 de marzo, Tatiana Pucherelli y Marcelo Rodríguez viajaron a China gracias al convenio de cooperación deportiva entre las Secretarías de Deporte de Uruguay y China. Ambos son adolescentes y juegan al tenis de mesa.

Tatiana tiene 15 y este año empezó bachillerato en el liceo 63. Es de Gruta de Lourdes y entrena dos veces por semana en el gimnasio del Movimiento Tacurú, una organización salesiana que desde 1981 realiza actividades socioeducativas con niños, adolescentes y jóvenes de barrios de contexto crítico. Marcelo tiene 18 y es de Conciliación. Este año se anotó en UTU, pero pisará el edificio recién en junio. Por tres meses estudiarán a distancia con tutores, ya que el estudio es obligatorio para integrar la delegación.

Marcelo. Probó varios deportes; ninguno le gustó. En 2016, arrancó con el tenis de mesa en el Centro Juvenil Salesianos. Y le gustó. Después lo invitaron a practicar en Tacurú. Le gustó más. “Me gustaron las reglas y el ambiente, y me quedé”, contó a Ovación días antes del viaje.

Entrena a diario y no le gusta cuando pierde. Le pregunto cómo le fue en los torneos nacionales y cuenta que fue “frustrante” porque quedó en segundo lugar dos años seguidos.

-Pero saliste segundo, no es una mala campaña.

-Sí, pero para este año tengo el objetivo de salir primero.



Es la primera vez que sale de Uruguay por el deporte, y lo hará conociendo el lugar en el que se encuentran sus ejemplos a seguir: “Me paso todo el año viendo a la selección de China en todos los torneos”. Y no eligió mal: China es el campeón olímpica de tenis de mesa en todas las categorías.

Marcelo Rodríguez. Foto: Leonardo Mainé.

Tatiana. Hasta 2017 practicaba varios deportes. Un día, en ADIC, la invitaron a una escuela de tenis de mesa que se llevaría a cabo en Tacurú. Hoy se ríe de ese momento: “Todos mis compañeros dijeron ‘yo voy’, y ninguno fue”.

A los 12 años, entró al gimnasio del Tacurú y vio que era la única niña haciendo tenis de mesa. “Dos semanas después fui a un torneo y salí segunda. Ahí me emocioné y seguí jugando”.

En 2017 fue campeona nacional y obtuvo la clasificación a los Sudamericanos en Bolivia. “Fue la primera vez que salí del país. Me ganaron por lejos pero me sirvió para concentrarme y ponerme las pilas. Eran todas fuertes y me sirvió para saber la competencia que hay afuera, porque acá no es la misma a nivel de mujeres. Eso me abrió la cabeza”.

Tatiana aprovechó para pasar las vacaciones con sus amigas. Marcelo, una semana antes del viaje, se tomó unas “minivacaciones” en San José.

¿Qué les dice su familia? “Están cargosos porque me voy varios meses”, dice Tatiana. A Marcelo le pidieron que traiga regalos. ¿Qué les piden? “Cualquier cosa, un llaverito con letras chinas”, comenta Tatiana. Entonces aparece Pedro Labaure, su entrenador: “Cuando fuiste, a nosotros no nos trajiste nada”, le dice. Las risas no se hacen esperar.

Tatiana Pucherelli. Foto: Leonardo Mainé.

Datos a tener en cuenta

Deportistas

La delegación uruguaya que viaja a China se compone de 128 personas. Solo 10 no son deportistas. Los primeros viajaron en febrero y los últimos en abril .

Jóvenes

Son atendidos por el Movimiento Tacurú a través del deporte, la escuela de oficios y el proyecto de acompañamiento laboral. Todos vienen de barrios carenciados.

Mujeres

De los 108 deportistas que viajan a China, 50 son mujeres. La adolescente Tatiana Pucherelli, que juega tenis de mesa es una de ellas.

Disciplinas

Los jóvenes que integran la delegación uruguaya practican tenis de mesa, básquetbol, natación, atletismo, gimnasia, bádminton, judo, taekwondo o remo.