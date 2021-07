Amilcar Vidal ganó en Estados Unidos y el sueño mundial sigue vivo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El pugilista uruguayo Amilcar Vidal mantuvo su invicto en trece peleas, once de las cuales ganó de forma anticipada, y mantiene viva la ilusión de pelear por el título mundial de la categoría supermediano. El boxeador 'charrúa' derrotó por decisión mayoritaria en diez rounds al experimentado Immanuwel Aleem en el AT&T Center de San Antonio, Texas previo al duelo entre Brian Castaño y Jermell Charlo.

Vidal, que entrenó casi dos meses en Estados Unidos junto a su hermano y técnico Richard Vidal y el compatriota Mateo Cetraro como parte del equipo, destacó la preparación luego de la victoria.

“Sabíamos que era un rival duro. A medida que iba encontrando mi distancia y echando el trabajo del gimnasio, iba a sentir el rigor" Amilcar Vidal Luego de derrotar a Immanuwel Aleem

“En mi rincón me dijeron que trabajara al cuerpo, que iba a sentir el rigor. Pero sabíamos que era duro. Como vimos que seguía en pie, seguimos trabajando la pelea. Me sentí ganador. Si bien tuve unos rounds que puede ser que me haya ganado, me sentía ganador. En mi rincón me lo dijeron. Y en el último apreté un poco para cerrar la pelea”, declaró el uruguayo ante Juan Lerena para las cámaras de TyCSports tras el combate.

Amilcar Vidal está actualmente en el puesto N° 14 del ranking mundial mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y N° 18 del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), además de ser campeón latino CMB de la división. Tras una importante victoria en quizás su pelea más dura hasta el momento, el uruguayo demostró estar a la altura, sumó su tercer triunfo en suelo americano y el sueño de pelear por el cinturón sigue vivo.