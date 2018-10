Álvarez sigue su marcha en Estados Unidos

Álvarez no compitió en el Abierto de Chile, por el PGA Tour Latinoamérica, y decidió arriesgar mucho apostando a lo grande. En la actualidad existen dos caminos para ingresar al Web.com, uno es a través del PGA Latinoamérica y el otro por el extenso proceso de clasificaciones.



La primera etapa que jugó el uruguayo fue una de las tantas clasificaciones que se jugaron a lo largo de Estados Unidos este fin de semana. Un total de 80 jugadores disputaron un evento a 72 hoyos en West Palm Beach en The Preserve at Ironhorse y solo 21 pasarían a la segunda etapa. Álvarez finalizó en el octavo lugar con 276 golpes, doce bajo el par. Sus rondas fueron de 71, 66, 69 y 70.

Sin dudas, un paso importante para Juan que quiere llegar a lo más alto del golf mundial.



Mientras espera fecha y sede de la segunda etapa, esta semana disputará el Diners Club Perú Open del PGA Tour Latinoamérica. En dicho circuito Juan se encuentra en el lugar 53 y deberá jugar muy bien para intentar meterse dentro de los 50 mejores, que conservarán el estatus para la temporada 2019.