Alonso y un año muy ajetreado 

Fernando Alonso está compitiendo este año en el certamen mundial de Fórmula Uno y también en el Campeonato Mundial de Resistencia con Toyota.

En total, son unas 27 carreras en el año y seguramente su agente de viajes está trabajando muchísimo, pues no son solo las carreras, sino también los tests, reuniones con sponsors en diferentes partes del mundo y algún fin de semana en casa…



Pero no muchos. Él está haciendo carreras como la Indy 500 (en 2017) y las 24 Horas de Le Mans, este año, pues sabe que en Fórmula Uno no tiene esperanzas.



Tiene que enfocarse en otras categorías para satisfacer sus ganas de ganar. Como el Campeonato Mundial de Fórmula Uno no es una opción, su próximo desafío es ser el mejor piloto “all around” del mundo, compitiendo no solamente en la F1.



Los últimos años con McLaren Honda fueron un desastre para Alonso, donde un piloto como él, no puede tener satisfacción solamente por ganar un buen sueldo. Me pregunto ahora si Alonso podrá ganar algún Gran Premio en 2018 y estoy convencido que no. ¿Podrá terminar en el podio alguna vez? Tampoco. Así que lo mejor es tratar de ganar las 24 horas de Le Mans.