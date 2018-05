Albatros Trip rumbo a Dominicana

Albatros lanzó el pasado fin de semana la tercera edición del Albatros Trip, un viaje que se extiende entre el 3 y el 9 de octubre y tendrá como sede el estupendo complejo de Casa de Campo, en La Romana, República Dominicana.

Este complejo es considerado uno de los mejores del mundo. Integra la cadena de los Leading Hotels of the World y cuenta con tres canchas de primer nivel. La más famosa de todas, Teeth of the Dog, diseñada por Pete Dye: es la cancha con más hoyos sobre una costa oceánica en el mundo.

El viaje tiene un costo de 2.995 dólares en base doble y se puede abonar hasta en seis cuotas con tarjeta de crédito. Destinia Travel es la agencia con la cual Albatros trabaja desde el año pasado y es la que permite que toda la parte logística y consultas de los clientes sean evacuados de manera eficiente. Por consultas se deberán contactar a: [email protected]