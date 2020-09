La Agrupación de Atletas del Uruguay espera por la aprobación del protocolo para volver

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La pandemia de coronavirus detuvo toda actividad deportiva y de a poco, muchas disciplinas están regresando en medio de la nueva normalidad, pero desde la Agrupación de Atletas del Uruguay (AAU) aún no tienen novedades acerca del protocolo que presentaron el 18 de junio.

“En todo el mundo vemos que ya se están llevando a cabo carreras de calle con un protocolo particular para cada país, pero que no tiene muchas diferencias con el nuestro. Es más, estoy en condiciones de decir que el que presentamos nosotros tiene más particularidades porque apelamos a la conciencia sanitaria ya que entendemos esta situación, pero necesitamos volver a las competencias”, le dijo a Ovación Edgardo Ramos Verde, presidente de la AAU.

En junio, la AAU se reunió con las autoridades de la Secretaría Nacional del Deporte (SND) para presentar el protocolo a implementar en el regreso a la actividad de atletismo pero aún no han tenido novedades acerca de la aprobación.

Mientras tanto, los diferentes grupos de corredores no pierden el tiempo y se entrenan en los diferentes espacios públicos de la capital pero también en el interior del país, donde la AAU tenía prevista varias etapas de su calendario que sigue detenido.

La Agrupación de Atletas del Uruguay entregó alimentos a sus asociados. Foto: AAU.

“Una de los aspectos en los que hacemos hincapié en el protocolo es el de las largadas progresivas. Por ponerte un ejemplo, grupos que larguen a las 9:00, 10:00 y 11:00 de la mañana, por lo menos en una primera instancia, pero necesitamos volver a la actividad porque esta organización ya perdió mucho dinero con este parate”, explicó Ramos Verde.

Por otra parte, el presidente de la AAU remarcó que “hace meses venimos escuchando que nos dicen que al aire libre el riesgo de contagio es mínimo, pero aún no podemos organizar nuestras competencias. Pero salimos a la calle, vamos al Prado, pasamos por la Rambla y por otros espacios públicos y hay grupos de gente corriendo o entrenando. No digo que esté mal, pero se maneja un criterio diferente ahí y eso nos preocupa en la intención de poder retomar nuestro calendario porque presentamos un protocolo detallado para que no haya riesgos de contagio y podamos estar todos seguros y tranquilos haciendo lo que más nos gusta que es correr”.

Una de las recomendaciones de la SND en una primera instancia había sido que las carreras de calle se pudieran disputar en la Pista Oficial de Atletismo, algo con lo que la AAU no está de acuerdo porque entienden que se trata de algo “totalmente diferente”.

La AAU tiene en la actualidad unos 1.500 socios que están a la espera de la aprobación del protocolo sanitario para poder recibir la noticia de que las carreras de calle pueden volver: “Hicimos un protocolo que tiene medidas que no se usan en ninguna parte del mundo. Vemos carreras en todas partes en las que no se respeta la distancia social, hay aglomeraciones y demás, y te hablo de países que están en una situación muchísimo más crítica que la de Uruguay respecto a la pandemia. Por eso seguimos esperando a que nos den el visto bueno porque queremos volver a competir”.