La agenda del deporte

Lunes 1° de abril



BÁSQUETBOL

19:15 hs. Liga Uruguaya - Play Off Nacional vs. Olimpia VTV 184 / 1184 HD

21:30 hs. Liga Uruguaya - Play Off Malvín vs. Biguá VTV 184 / 1184 HD

21:30 hs. NBA Philadelphia vs. Dallas DIRECTV Sports 2 612 / 1612 HD



Martes 2 de abril



FÚTBOL

14:30 hs. Liga de España Atlético de Madrid vs. Girona DIRECTV Sports 2 612 / 1612 HD

15:30 hs. Liga de España Espanyol vs. Getafe DIRECTV Sports UY 610u / 1610u HD

16:30 hs. Liga de España Villarreal vs. Barcelona ESPN 2 625 / 1623 HD

15:30 hs. Premier League Wolverhampton vs. Manchester United DIRECTV Sports+ 613 / 1613 HD

15:30 hs. Premier League Watford vs. Fulham DIRECTV Sports+ 614 / 1614

14:00 hs. Serie A de Italia Milan vs. Udinese ESPN 621 / 1620 HD

16:00 hs. Serie A de Italia Cagliari vs. Juventus ESPN 621 / 1620 HD

13:30 hs. Copa de Alemania - Cuartos de Final Paderborn 07 vs. Hamburgo DIRECTV Sports 615 / 1615 HD

15:30 hs. Copa de Alemania - Cuartos de Final Augsburgo vs. Leipzig DIRECTV Sports 615 / 1615 HD

18:30 hs. Sudamericano Sub 17 Chile vs. Ecuador VTV + 661 / 1661 HD

19:15 hs. Copa Libertadores - Fase de Grupos San Lorenzo vs. Palmeiras FOX Sports 604 /1604

19:15 hs. Copa Libertadores - Fase de Grupos Cerro Porteño vs. Nacional FOX Sports 2 608 / 1608 HD

19:15 hs. Copa Libertadores - Fase de Grupos San José de Oruro vs. Liga de Quito FOX Sports 3 609 / 1609 HD

20:50 hs. Sudamericano Sub 17 Uruguay vs. Paraguay VTV + 661 / 1661 HD

21:30 hs. Copa Libertadores - Fase de Grupos Atlético Paranaense vs Boca FOX Sports 604 / 1604 HD

21:30 hs. Copa Libertadores - Fase de Grupos Palestino vs. Alianza Lima FOX Sports 2 608 / 1608 HD

21:30 hs. Copa Libertadores - Fase de Grupos Melgar vs. Junior FOX Sports 3 609 / 1609 HD

17:00 hs. Copa Sudamericana - Primera Fase Mineros vs. Sol de América DIRECTV Sports 2 612 / 1612 HD

21:30 hs. Copa Sudamericana - Primera Fase Universidad Católica (Ecu) vs. Colo Colo DIRECTV Sports + 613 / 1613 HD

21:25 hs. Fútbol de Argentina - B Metropolitana Atlanta vs. UAI Urquiza TyC Sports 629 / 1629 HD

23:50 hs. Sudamericano Sub 17 Perú vs. Argentina VTV + 661 / 1661 HD

23:50 hs. Liga de México América vs. Tijuana ESPN 621 / 1620 HD

BÁSQUETBOL

19:15 hs. Liga Uruguaya - Play Offs Trouville vs. Urunday VTV 184 / 1184 HD

21:30 hs. Liga Uruguaya - Play Offs Aguada vs. Defensor Sporting VTV 184 / 1184 HD

Miércoles 3 de abril



FÚTBOL

15:30 hs. Liga de España Huesca vs. Celta DIRECTV Sports 614 / 1614 HD

15:30 hs. Liga de España Manchester City vs. Cardiff City ESPN 2 625 / 1623 HD

16:00 hs. Serie A de Italia Roma vs. Fiorentina ESPN 3 626 / 1626 HD

16:25 hs. Liga de España Valencia vs. Real Madrid DIRECTV Sports UY 610u / I1610u HD

15:30 hs. Premier League Tottenham vs. Crystal Palace DIRECTV Sports + 613 / 1613 hd

13:55 hs. Serie A de Italia Empoli vs. Napoli ESPN 621 / 1620 HD

15:55 hs. Serie A de Italia Genoa vs. Inter ESPN 621 / 1620 HD

13:55 hs. Ligue 1 de Francia Strasburgo vs. Reims ESPN 3 626 / 1626 HD

13:25 hs. Copa de Alemania - Cuartos de Final Bayern Munich vs. Heidenheim DIRECTV Sports 2 612 / 1612 HD

15:30 hs. Copa de Alemania - Cuartos de Final Schalke 04 vs. Werder Bremen DIRECTV Sports 2 612 / 1612 HD

19:15 hs. Copa Libertadores - Fase de Grupos Inter vs. River FOX Sports 604 / 1604 HD

19:15 hs. Copa Libertadores - Fase de Grupos Universidad de Concepción vs. Godoy Cruz FOX Sports 2 608 / 1608 HD

19:15 hs. Copa Libertadores - Fase de Grupos Atlético Mineiro vs. Zamora FOX Sports 3 609 / 1609 HD

21:30 hs. Copa Libertadores - Fase de Grupos Flamengo vs Peñarol FOX Sports 604 / 1604 HD

21:00 hs. Copa Libertadores - Fase de Grupos Deportivo Lara vs. Huracán FOX Sports 2 608 / 1608 HD

21:30 hs. Copa Libertadores - Fase de Grupos Emelec vs. Cruzeiro FOX Sports 3 609 / 1609 HD

21:30 hs. Copa Sudamericana - Primera Fase Indepenendiente vs. Binacional DIRECTV Sports 610 / 1610 HD

21:15 hs. Copa Sudamericana - Primera Fase UTC vs. Cerro DIRECTV Sports UY 610u / 1610u HD

16:00 hs. Copa Argentina Nueva Chicago vs. Central Córdoba TyC Sports 629 / 1629 HD

19:00 hs. Liga Nacional de Básquet San Lorenzo vs. Atenas TyC Sports 629 / 1629 HD

23:50 hs. Copa de México Juárez vs. Pumas ESPN 621 / 1620 HD

BÁSQUETBOL

22:00 hs. NBA - Temporada Regular Denver Nuggets vs. San Antonio Spurs ESPN 3 626 / 1626 HD

Jueves 4 de abril



FÚTBOL

14:30 hs. Liga de España Alavés vs. Sevilla ESPN 621 / 1620 HD

15:25 hs. Liga de España Leganés vs. Valladolid DIRECTV Sports UY 610u / 1610u HD

16:25 hs. Liga de España Betis vs. Real Sociedad ESPN 621 / 1620 HD

19:15 hs. Copa Sudamericana - Primera Fase Argentinos Jrs. vs. Estudiantes de Mérida DIRECTV Sports 610 / 1610 HD

21:15 hs. Copa Sudamericana - Primera Fase Deportivo Cali vs. Guaraní DIRECTV Sports + 613 / 1613 HD

BÁSQUETBOL

21:00 hs. NBA - Temporada Regular Philadelphia 76ers vs. Milwaukee Bucks DIRECTV Sports 2 612 / 1612 HD

23:30 hs. NBA - Temporada Regular Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors DIRECTV Sports 2 612 / 1612 HD

13:55 hs. Euroliga CSKA Moscú vs. Baskonia DIRECTV Sports 2 612 / 1612 HD

14:25 hs. Euroliga Anadolu Efes vs. Armani Milan DIRECTV Sports + 613 / 1613 hd

19:15 hs. Liga Uruguaya - Play Offs Biguá vs. Malvín VTV 184 / 1184 HD

21:30 hs. Liga Uruguaya - Play Offs Olimpia vs. Nacional VTV 184 / 1184 HD

Viernes 5 de Abril



FÚTBOL

15:55 hs. Premier League Southampton vs. Liverpool DIRECTV Sports+ 613 / 1613 HD

15:30 hs. Bundesliga de Alemania Mainz vs. Freiburgo Fox Sports 2 608 /1608 HD

18:30 hs. Sudamericano Sub 17 Paraguay vs. Ecuador VTV + 661 / 1661 HD

20:50 hs. Sudamericano Sub 17 Uruguay vs. Argentina VTV + 661 / 1661 HD

23:00 hs. MLS Vancouver vs. Los Angeles Galaxy ESPN 3 626 / 1626 HD

23:50 hs. Sudamericano Sub 17 Perú vs. Chile VTV + 661 / 1661 HD

BÁSQUETBOL

20:00 hs. Liga Nacional de Básquet Bahía Basket vs. Argentino de Junín TyC Sports 1629

22:00 hs. Liga Nacional de Básquet San Lorenzo vs. Instituto DIRECTV Sports 610 / 1610 HD

19:15 hs. Liga Uruguaya - Play Offs Defensor Sporting vs. Aguada VTV 184 / 1184 HD

21:00 hs. NBA - Temporada Regular Indiana Pacers vs. Boston Celtics ESPN 621 / 1620 HD

21:30 hs. Liga Uruguaya - Play Offs Urunday vs. Trouville VTV 184 / 1184 HD

23:30 hs. NBA - Temporada Regular Denver Nuggets vs. Portland Trail Blazers ESPN 621 / 1620 HD

23:30 hs. NBA - Temporada Regular Los Angeles Clippers vs. Los Angeles Lakers NBA TV 1677

RUGBY

08:00 hs. World Rugby Seven - Hong Kong Día 1 Fox Sports 2 1608

14:00 hs. Súper Rugby Lions vs. Sharks ESPN 3 1626

15:50 hs. Súper Rugby Sale Sharks vs. Harlequins ESPN 3 626 / 1626 HD