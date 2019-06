La agenda del deporte

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jueves 20 de Junio



FÚTBOL

13:00 hs. Mundial Femenino - Francia 2019 - Fase de Grupos Holanda vs. Canadá DIRECTV Sports 2

13:00 hs. Mundial Femenino - Francia 2019 - Fase de Grupos Camerún vs. Nueva Zelanda DIRECTV Sports+

16:00 hs. Mundial Femenino - Francia 2019 - Fase de Grupos Tailandia vs. Chile DIRECTV Sports 2

16:00 hs. Mundial Femenino - Francia 2019 - Fase de Grupos Suecia vs. Estados Unidos DIRECTV Sports+

20:00 hs. Copa América - Uruguay vs. Japón Cablevisión, señales por cables, Directv, Antel Vera y canales abiertos (4, 10 y 12).



HOCKEY

13:20 hs. FIH Pro League - Femenino Holanda vs. Argentina ESPN



TENIS

8:00 hs. ATP 500 - Halle Tercera Ronda ESPN



Viernes 21 de Junio



TENIS

8:00 hs. ATP 500 - Halle Cuartos de Final ESPN



FÚTBOL

20:00 hs. Copa América Ecuador vs. Chile Cablevisión, señales por cables, Directv y Antel Vera.



BÁSQUETBOL

20:15 hs. Metro Stockolmo vs. Unión Atlética VTV