La actividad de los uruguayos este domingo en Lima

Los deportistas uruguayos saldrán nuevamente a escena y este domingo habrá participación celeste en los Juegos Panamericanos de Lima en nueve disciplinas que repasamos a continuación con horario de Uruguay:

11:00 horas – Canotaje – Delgado, Otero, Cabrera y López en la final de K4 500 metros.

11:00 horas – Tiro – Ignacio Hernández en pistola de aire (clasificación)

12:25 horas – Rugby – Uruguay vs. Chile (puestos del 5 al 8)

12:50 horas – Canotaje – Sebastián Delgado y Matías Otero en K2 200 metros (clasificación)

13:00 horas – Pentatlón Moderno – Bryan Blanco y Joaquín Silva en individual masculino (todas las pruebas)

13:30 horas – Ecuestres – Agustina Bravo en adiestramiento (clasificatoria)

13:30 horas – Tiro – Ignacio Hernández en pistola de aire masculino (final)

14:00 horas – Levantamiento de pesas – Sofía Rito en 55 kilos

16:50 horas – Beach volley – Uruguay vs. Argentina (cuartos de final)

16:58 horas – Ecuestres – José Beca en adiestramiento (clasificatoria)

18:00 horas – Básquetbol 3x3 femenino – Uruguay vs. República Dominicana

18:00 horas – Gimnasia artística – Víctor Rostagno (clasificación)

22:00 horas – Básquetbol 3x3 femenino – Uruguay vs. Brasil