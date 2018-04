La abuela que busca el doblete

No para de sorprender a extraños, conocidos, familia y hasta a ella misma. Nelly Portillo comenzó en esto del running hace 11 años por un tema de salud y hoy lo hace por pasión. “El año pasado me entrené pensando en la maratón, en bajar el tiempo. Siempre uno tiene esa meta. Tenía un tiempo de 3:04 e hice 3:01, bastante logré porque a mi edad no es fácil. Voy a cumplir 56 años”, contó Nelly en la entrevista con Ovación, horas antes de salir a defender mañana a la hora 7.00 el título conseguido el año pasado en la Maratón de Montevideo.



“Empecé a los 45 a caminar y trotar por salud y después de un año empecé con un entrenador. Me dijo que tenía buena resistencia, pero tenía que bajar de peso”, añadió.

Como la mayoría de los atletas, ella empezó de a poco. “A los 47 me largué a la primera carrera de 10K. Empecé muy lento porque era mi primera vez y no había bajado mucho peso todavía. Demoré como una hora, pero para mí llegar ya era una hazaña. Y seguí de largo, no fui a todas las carreras porque son un poco costosas”, contó.



Sus metas al inicio fueron “superarse y bajar de peso, además de esforzarme para sumarme a las carreras de 42 kilómetros”. Le llevó cerca de seis años, pero lo logró. “Empecé con la de Punta del Este en 2013, cuando salí tercera. Vinieron muchas corredoras buenas con muy buen tiempo, gurisas que se dedican a eso”, comentó. Es que ella tiene el running como hobby, pero en su trabajo “hago limpieza en un edificio y en los ratos que pueda ayudo a mi hija con mi nieta. De noche en los ratos libres voy a entrenar”, afirmó.



La maratón que más corrió fue la de Punta del Este, pero también hizo tres de la Montevideo. En 2014, en la primera edición, salió tercera; en 2015 fue cuarta y el año pasado ganó. “A veces las cosas se dan. Yo corro y no me doy cuenta, cuando veo que soy de las primeras me asombro de mí misma, porque no uso reloj para no ponerme nerviosa. Nunca pienso que voy a ganar ni que voy a ser de las primeras”.

Para la edición de mañana de la Maratón Montevideo “la idea es bajar las tres horas, pero es un tramo tan largo que uno no sabe. Voy a poner todo lo que entrené, voy a dejar todo”, tiró. Además, tendrá un buen motivo para llegar: su familia estará allí. Ocho nietos desde los 11 años hasta los dos, además de cuatro hijos desde 27 a 40 años. “Ahora ya se estaban preparando para el domingo. ‘A las nueve me levanto, porque vos llegás como a las nueve y pico’, me dicen”, sentenció Nelly entre risas.

