El mensaje de despedida de Dalma Maradona para su padre: "Te voy a amar y defender toda mi vida"

Dalma Maradona, hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe, escribió un mensaje en Instagram luego de la muerte de su padre en el que se despide del exastro del fútbol mundial. "Te voy a amar y defender toda mi vida", dice en el texto la hija mayor del "10" argentino. Dalma fue una de las dos hijas que Maradona tuvo con Villafañe, su primera esposa. La segnda fue Giannina Maradona.

El texto completo de la despedida de Dalma Maradona

"Siempre le tuve muchísimo miedo a mi muerte, pero hoy ya no... ¡Porque sé que ese va a ser el momento en que voy a volver a verte y abrazarte de nuevo! ¡Ya te extraño, pa! Voy a aguantar acá, ¡sin esa parte de mi corazón que te llevaste ayer con vos! Como me pediste siempre, voy a cuidar de la jabru y tu pompón preferido, ¡PORQUE VOS SIEMPRE DÁNDOME RESPONSABILIDADES IMPOSIBLES DESDE QUE TENGO USO DE RAZÓN! ¡Te voy a amar y defender toda mi vida porque te agradezco la vida compartida! ¡Estoy destruida, pero voy a salir adelante! Espérame ahí. Ya nos vamos a ver, mientras voy practicando Y COMO ES ÉL para que cuando te vea la volvamos a cantar juntos a los gritos... Bueno... Vos en realidad cantando hermoso, ¡y yo a los gritos! ¡Te amo, papá! ¡Te voy a amar y defender toda mi vida! Y si tu nieta te quiere llamar por videollamada como hacían, me voy a morir por dentro, pero quédate tranquilo que le voy a contar exactamente ¡quién fuiste, quién sos y quién vas a ser para siempre! Igual ya te ama. Porque tenías eso... No hacía falta mucho para amarte...

Junto mis pedazos y no me imagino como va a ser mi vida sin vos... NO PUEDO... ¡Pero acá estoy con el mejor marido del mundo y una hija que me va a obligar a salir adelante! ¡La vida es un ratito asique nos vemos pronto! Te llevo margaritas para decorar tus medias de jugador, ¡y por favor volveme a mirar con ese amor que se ve en la foto! ¡Te amo para siempre!".