YoMeQuedoEnCasa: el emotivo video de la AFA por el Coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Nadie sale campeón solo", dice parte del mensaje que deja la AFA en un conmovedor video que divulgaron en sus redes sociales y cautivó la atención de los hinchas. El clip intenta crear conciencia sobre cómo combatir el COVID-19 y la importancia de que todos deben respetar las medidas.



"Ni Diego (Maradona) en el 86', que sin ese gol del Burru (Jorge Burruchaga) en la final, no hubiera levantado la copa, ¿o no?". "Kempes (Mario Alberto) lo tenía a Fillol (Ubaldo), y Argentina te tiene a vos y te necesita para ganar", comienza la voz en off del video.



Además dice que es el partido más importante de la historia, porque hasta hoy los argentinos no sabía lo que era extrañar y nunca antes habían visto perder el partido a dos gigantes europeos como España e Italia antes que ellos.



"Hacele caso a los capitanes que ya se pusieron de acuerdo, respetá la distancia, no salgas a cualquier lado que quedas en offside y perjudicas al equipo que está encerrado concentrando hace días para ganar".