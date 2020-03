¡Volvieron los relatos cantados!, el 'Bambino' Pons volvió a relatar la Premier League

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gracias a que Disney, propietaria de ESPN, compró Fox Sports muchos de los periodistas, relatores y comentaristas tienen nuevas funciones o volvieron a las de antes. Para alegría de muchos fanáticos que extrañaban los relatos de gol cantados en la Premier League, Juan Manuel Pons volvió a los relatos del fútbol inglés. El 'Bambino' eligió temas de Duran Duran y The Beatles para su vuelta.



Fue en el partido entre Burnley y Tottenham donde por suerte los jugadores cumplieron y anotaron dos goles para el deleite de los fanáticos en Sudamérica. A solo 13 minutos de comenzado el encuentro Chris Wood anotó para los locales y el 'Bambino' eligió "All you need is love" de la banda de Liverpool. El Tottenham empató con Dele Alli a los 50 y "Hungry like the wolf" de Duran Duran musicalizó la ocasión, aunque solo con la voz de Pons por razones de copyright.

video El gol de Wood con base de All you need is love

🎶🎵 EL GOL FUE DE WOOD 🎶🎵



Suban el volumen, el Bambino Pons volvió a relatar la Premier League 🎙️😍 pic.twitter.com/g23zFgfcVi — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) March 7, 2020

video El gol de Dele Alli con Hungry like the wolf

EL GOL DEL TOTTENHAM LO HIZO ALLI... 🎵🎶



Dale like si volviste a la infancia con los relatos del Bambino Pons en la Premier League. pic.twitter.com/OwKGttRhBM — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) March 7, 2020

