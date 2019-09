"Volveremos otra vez": Maradona y un confuso cántico en su presentación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En un entrenamiento a puertas abiertas en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, Diego Armando Maradona fue presentado como nuevo entrenador de Gimnasia de La Plata.



"Les quiero prometer una cosa: mientras yo esté dirigiendo, todo el grupo va a ser un ejemplo. Por todo el cariño que ustedes les brindan, van a darles el plus como para ganar los partidos y los vamos a ganar", dijo el astro del fútbol mundial una vez que piso el césped de 'El Bosque'.

"LE PIDO A MIS JUGADORES QUE SE MATEN POR TODA ESTA GENTE"#90MinutosFOX | Las emotivas primeras palabras de un Diego Maradona al borde de las lágrimas por el cariño de los hinchas. pic.twitter.com/lTc0w41LNR — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) September 8, 2019

Ante la ovación del público platense, el 'Diez' se emocionó, se dejó llevar y comenzó a cantar: "volveremos, volveremos... volveremos otra vez" y normalmente esa canción de tribuna para Maradona termina con: "volveremos a ser campeones como en el 86". Diego fue campeón del Mundo en México 1986 con la selección de Argentina, pero la realidad de Gimnasia es distinta.



El 'Lobo' platense está último en los promedios y a diez puntos de Newell's Old Boys y Rosario Central. Diego tuvo que recalcular y cambiar el cántico sobre el final, a lo que terminó entonando: "vamos… a la Primera, vamos a volver".



A los hinchas les constó entender el significado de las palabras de su nuevo entrenador, pero era tanta la algarabía que luego de decir: "yo no soy ningún mago, a mí me gusta trabajar", volvió a recibir los aplausos de los hinchas.





Recalculando: el confuso cántico de Maradona