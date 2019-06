Virgil van Dijk explicó por qué no merece el Balón de Oro y Messi sí

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Virgil van Dijk cerró una campaña llena de reconocimientos individuales con el título más importante a nivel de clubes en Europa, pero de todas formas luego de levantar la Champions League en Madrid y con la voz serena en conferencia de prensa admitió que, para su opinión, no merece la distinción del Balón de Oro a mejor jugador de la temporada.

La razón de capitán de la selección de Holanda, convertido en el zaguero más caro de la historia por los 85 millones de euros que pagó en enero de 2018 Liverpool por llevárselo desde Southampton, explicó que Messi lo merece siempre que esté jugando.

"Creo que Messi es el mejor jugador del Mundo, creo que él se se lo merece mientras juegue", afirmó convencido el Mejor Jugador de la última Premier League por la votación de los futbolistas de la FA.



"El Balón de Oro no es algo en lo que esté pensando, pero si pasa por alguna chance obviamente lo aceptaré. Pero para mí sigue siendo el mejor del mundo, no importa si está o no en la final de la Champions League", sentenció el futbolista que fue el undécimo traspaso más caro de la historia.

Van Dijk superó toda la temporada 2018-2019 incluyendo los 12 partidos de Champions League y los 38 de Premier League (no faltó a ninguno) sin ser superado con un regate. La última vez fue el 3 de marzo de 2018 en la victoria 2-0 contra Newcastle cuando el ghanés Christian Atsu lo superó con la ayuda de un rebote.