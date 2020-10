El video lo prueba: el efecto que causa Luis Suárez en el vestuario del Atlético de Madrid

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¿Por qué Lionel Messi quería tanto a Luis Suárez?. Los buenos jugadores no solo se hacen notar dentro de la cancha y no llama la atención que el argentino haya querido salir del Barcelona cuando se enteró que el 'pistolero' se marchaba.



No solo se iba un compañero fenomenal en el ataque, también un socio y un amigo fuera de la cancha. Suárez era importante dentro del vestuario culé y ya lo es en el del Atlético de Madrid, si no pregúntenle a Diego Costa.



Es que en el partido en que los 'colchoneros' vencieron 2-0 a Celta de Vigo, Suárez no solo fue importante por el gol que marcó y abrió el camino a la victoria; una vez que fue sustituido llegó al banco de suplentes para salvar a su compañero.

Corren a abrazarlo: Luis Suárez marca su gol con el Atlético y sus compañeros van a buscarlo. Foto: Reuters.

Costa había salido lesionado y su mundo se había venido abajo. El delantero brasileño nacionalizado español lleva más de 10 lesiones en los últimos tres años y al llegar al banco terminó ocultándose bajo un buzo sin encontrar el consuelo.



Hasta que llegó Suárez. No solo pueden ser la dupla de ataque de Diego Simeone, también pueden divertirse juntos y ya lo hacen. La llegada del uruguayo al banco de suplentes le cambió en ánimo por completo a Costa.



El ex-Barcelona comenzó a discutir con los suplentes del Celta y Diego Costa pareció olvidarse de su lesión por completo; cambió la tristeza por la risa y se paró para aplaudir el segundo gol del equipo.

El video de 'El Día Después' de Movistar+ es la prueba. Suárez, hasta sin darse cuenta, tan solo siendo como es, rescató a Costa de un mal momento y cambió por completo el ánimo de una de las figuras del equipo y del vestuario. El uruguayo es importante dentro y fuera de la cancha y tal vez por eso Messi no quería que se marchara del Barcelona.