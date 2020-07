Video inédito: el momento en que Once Caldas ganó y rompió la Copa Libertadores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En 2004 Once Caldas hizo lo impensado y derrotó por penales al poderoso y laureado Boca Juniors de Carlos Bianchi en la final de la Copa Libertadores. Hoy, a 16 años de aquella hazaña, la Conmebol compartió un video inédito del momento de la premiación y los festejos donde los propios jugadores del conjunto colombiano rompieron el trofeo.



La alegría y la locura en Manizales fue tremenda y los festejos al borde de ser desmedidos. El equipo Xeneize venía de alzarse con el título en 2000, 2001 y 2003 pero no pudo repetir ante el equipo cafetero.



Tras empatar en la ida en La Bombonera y volver a igualar en el estadio Palogrande, Once Caldas se convirtió en el segundo equipo colombiano en ganar la Libertadores, después de la campaña de Atlético Nacional en 1989.



No era para menos. Por eso los festejos fueron tremendos aquella noche del 1 de julio de 2004 en Manizales. Tanto, que la mismísima Copa Libertadores "perdió la cabeza".



"¡Un video inédito con sonido de ambiente!. Así se rompió el trofeo de la Libertadores la noche en que Once Caldas ganó la Copa 2004", escribió la cuenta oficial de la Conmebol Libertadores junto al video que compartió en Instagram.

VIDEO Así se rompió la Copa Libertadores en 2004

"Después de que nos entregaran las medallas vino la celebración en grande. Agarré la copa, la besé y empecé a saltar con ella. Pensé que era compacta, pero el muñeco de encima estaba sostenido apenas por un cablecito y las orejas estaban como unidas con pegamento. De repente, el muñeco se salió por un lado, la tapa de arriba del balón se abrió y una oreja se cayó. Cuando me di cuenta pasé la copa y seguí celebrando. La verdad es que no me importó, en la emoción del momento a uno lo que menos le importa es si la copa se rompe o no, uno puede seguir celebrando con solo media copa, como lo hicimos nosotros", confesó Herly Alcázar.