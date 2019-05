¿Con quién viajó Diego Polenta en el avión de los Galaxy?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aunque el resultado del viaje no fue del todo bueno, Los Angeles Galaxy cayeron 2-3 en su visita a New York, Diego Polenta disfrutó de un viaje en avión junto a uno de los mejores futbolistas de la historia.



A pensar de la derrota, el equipo del uruguayo y que dirige Guillermo Barros Schelotto sigue prendido en la punta de la tabla de la MLS. Después de perder en New York quedó segundo pero con un partido menos que el líder Los Angeles Football Club (donde juega el ex-Peñarol Diego Rossi).



Polenta sigue rodeado de estrellas en su nueva etapa en la MLS, ya disfrutó de un asado junto a la cantante Becky G y parece que su compañero de vuelo en el equipo es nada más y nada menos que el sueco Zlatan Ibrahimovic.

El compañero de ambos, Jonathan Dos Santos, compartió una historia de Instagram donde el uruguayo se jacta de viajar junto a Ibra.