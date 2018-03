Verdasco le pidió al árbitro que echara al supuesto padre de Kokkinakis

Fernando Verdasco , quien atraviesa un positivo momento tenístico a sus 34 años, le ganó a Thanasi Kokkinakis: 3-6, 6-4 y 7-6 (7-4). Pero eso no fue todo.



Ante la silla de umpire, Verdasco habia protestado porque había un hombre en la tribuna que lo molestaba entre sus primeros y segundos saques. Esta acusación derivó en una fuerte discusión con Kokkinakis, que le aseguró que la persona señalada era su propio padre. Este mediodía, el español hizo público que aquel espectador no era el papá del australiano...

Para aclaración de todo el mundo. NO era el padre de Thanasi. — Fernando Verdasco (@FerVerdasco) 27 de marzo de 2018

¿Qué sucedió?

Cuando se disputaba el tercer set (3-2 a favor del australiano), Kokkinakis acusó al español de hablar justo antes de iniciar su rutina de saque, pero Verdasco no se calló y elevó su queja hacia el umpire: señaló que una persona de la tribuna lo molestaba entre sus primeros y segundos saques. "Debes echar a ese aficionado de la cancha, tengo 15 años en esto, debes hacer tu trabajo", reclamó ante el árbitro.

El joven de 21 años parecía no creerle a Verdasco, por lo que le pidió al umpire que lo silenciara para continuar con su servicio, pero el madrileño se enojó y enfatizó: "Thanasi, hay un tipo que está faltando el respeto y se lo estoy contando al juez". Pero Kokkinakis apuntó que no era un fanático, sino que se trataba de su padre. Verdasco, enfurecido por la situación, insistió: "No es tu padre, es el de sobrero y gafas negras". Y en ese episodio pleno de nervios y reproches, el australiano volvió a arremeter ante el español de silla a silla: "¡Ese es mi jodido padre!"



Luego de este intercambio subido de tono entre los jugadores y el umpire, mientras el padre miraba lo que sucedía al costado de la cancha sin inmutarse, el partido continuó y concluyó en la victoria del madrileño, que en octavos de final se medirá con su compatriota Pablo Carreño Busta.

Se sumó un tercero

Como no podía faltar, el mediático Nicholas Kyrgios se sumó a la escena. El compatriota de Kokkinakis, que estaba jugando en la cancha de al lado ante Fabio Fognini (se quedó con la victoria por 6-3 y 6-3) se enteró de lo sucedido y se desquitó vía Twitter.



"Espero que Kokkinakis gane el partido, Verdasco es el hombre más amargo, debe estar frustrado por su reciente frustración ante otro australiano", apuntó Kiygios. Pero sus tweet duró poco: se arrepintió y lo borró.



Sin embargo, a Verdasco le llegó el mensaje y le respondió por medio de la misma red social "Cuando tienes el coraje de insultar a otro jugador por Twitter, después debes tener la misma fuerza para no borrarlo".



#TENISxESPN Durante el partido entre Verdasco y Kokkinakis, Kyrgios subió un tweet "provocando" al español, que luego terminó eliminando. Tras la victoria, Fernando le respondió al australiano. ¡Tranquilos, muchachos! pic.twitter.com/Dj7abGfgBU — ESPN Tenis (@ESPNtenis) 26 de marzo de 2018

No es la primera vez que Kyrgios se ve involucrado en un tema fuera de lo estrictamente deportivo. El jugador había sido quien en 2015 provocó a Stan Wawrinka acerca de que su esposa lo estaba engañando con alguien del circuito. Por eso, hizo público el audio en donde expuso justamente a Kokkinakis de ser el implicado.