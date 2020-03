Trajo un clásico bajo el brazo: Benicio Valverde fue por primera vez al Bernabéu

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Se suele decir que los niños vienen con un pan bajo el brazo y eso normalmente tiene que ver con la felicidad o la suerte. En el caso de Federico Valverde, el nacimiento de Benicio le trajo un clásico, el premio al mejor del partido y la ovación del Santiago Bernabéu.



Real Madrid le ganó 2-0 al Barcelona, lo superó en la cima de La Liga y el volante uruguayo fue figura en el equipo merengue.



Con solo diez días desde que llegó al mundo el pequeño Benicio Valverde estuvo junto a su madre Mina Bonino viendo el partido de Fede en uno de los palcos del Bernabéu. "Qué orgullosos estamos de vos", escribió su novia para acompañar una foto que subió junto a su hijo.

Y vaya si le trajo suerte y felicidad. El Real recuperó la punta del torneo y el ex Peñarol y actual selección uruguaya fue elegido como el rey del partido ('king of the match') en el clásico.

"El Real Madrid está para muchas cosas", dijo Valverde

"Todo esfuerzo tiene su recompensa y hay que agradecer a la afición el apoyo que nos brindaron todo el partido. Luchamos por el mismo objetivo y nos vamos a casa felices", dijo Valverde tras el partido.



"Estamos orgullosos de levantar cabeza, lo seguimos intentando. Veníamos de una derrota dura pero era una gran oportunidad para revertir todo", añadió.

El volante uruguayo dijo que la clave para la victoria fue la presión que le hicieron al Barcelona dando todo lo que tenían dentro. "El mister nos pidió presionar uno a uno, implicó esfuerzo y tuvimos recompensa a seguir luchando y no dar un balón por perdido".



"Anímicamente es muy importante porque siendo jugador del Real Madrid hay que ir a por todos los títulos. Era una oportunidad para demostrar a la gente y a todo el mundo que el Real Madrid está para muchas cosas", concluyó en declaraciones para tv del club merengue.