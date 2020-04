'Toto' Salvio y James Rodríguez: los campeones de la 'ChamPlay'

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La "Champlay", el torneo benéfico de FIFA en Playstation organizado por Diego Schwartzman y Paulo Dybala para recaudar fondos para la Cruz Roja Argentina, tiene a sus campeones en Europa y América. James Rodríguez superó a Dybala en la final europea mientras que en América 'Toto' Salvió le ganó a Schwartzman.



Aunque los ganadores fueron el jugador del Real Madrid y el de Boca Juniors, la nota del torneo la dio el 'Kun' Sergio Agüero que quedó eliminado con James y se agarró una calentura tremenda.

James derrota a Dybala y se queda con el título del torneo virtual solidario en Europa

El colombiano James Rodríguez se transformó en el primer campeón de la 'Champlay', un torneo de fútbol virtual con varios deportistas y artistas para recaudar más fondos en la lucha contra el coronavirus.



En la final de la 'Zona Europa', el actual jugador del Real Madrid venció por 5-1 a Paulo Dybala, uno de los organizadores de este certamen junto con el tenista argentino Diego Schwartzman, actual número 13 de la clasificación mundial ATP.



“Pese a la derrota en la final estoy muy agradecido por esta primera jornada que se sumó en las redes sociales y los que donaron para que la Cruz Roja pueda recaudar muchísimos fondos para la gente más necesitada”, sostuvo Dybala desde su casa en la ciudad italiana de Turín.



“Al final todos estamos por una buena causa. Estoy muy contento de poder participar y ayudar a toda esa gente que está pasándola mal. Y le quiero dedicar mi triunfo a mi hija Salomé”, agregó James.



Todo el dinero recaudado en este fin de semana (en la primera jornada fueron 155 mil dólares), la 'Zona América' se disputará este domingo, será donado a la Cruz Roja (de Argentina, Colombia y México) para asistir a los más necesitados por la pandemia de la COVID-19.



Este sábado que clasificó a James Rodríguez a la final contó también con la participación de los futbolistas argentinos Sergio Agüero, Leandro Paredes y el mexicano Javier 'Chicharito' Hernández, el modelo italiano Mariano Di Vaio, el baloncestista argentino Facundo Campazzo y el tenista austríaco Dominic Thiem.



La jornada sabatina, que también contó con la participación de las cantantes Lali Espósito y Oriana Sabatini, además del exbasquetbolista Emanuel Ginóbili y el cantante colombiano Sebastián Yatra, tuvo como punto de atención el enojo de Sergio Agüero que tiró su comando al perder en 'gol de oro' ante James en la primera ronda del certamen.



En el equipo latinoamericano, que jugará el domingo, están, además de Schwartzman, el brasileño Filipe Luis y el argentino Eduardo Salvio, el extenista argentino Juan 'Pico' Mónaco, los cantantes argentino Paulo Londra y puertorriqueño René 'Residente' Pérez, el actor argentino Ricardo 'Chino' Darín y un invitado especial no revelado.



Los partidos fueron transmitidos en vivo por televisión y a través de varias redes sociales

VIDEO James Rodríguez campeón de la edición europea

¡JAMES RODRÍGUEZ CAMPEÓN de la #Champlay en #TeamEuropa!

¡Le ganó 5-1 a Paulo Dybala con el Liverpool! Enorme torneo del colombiano, que eliminó a Facu Campazzo en semis y al Kun Agüero en cuartos. pic.twitter.com/ALHJvy7aGj — TyC Sports (@TyCSports) April 18, 2020

Salvio vence a Schwartzman y conquista edición americana de la 'Champlay'

El jugador de Boca Juniors Eduardo Salvio conquistó este domingo el título de la segunda edición de la 'Champlay', un torneo de fútbol virtual que unió a deportistas y artistas para recaudar fondos en la lucha contra el coronavirus.



En la final de la 'Zona América', Salvio se impuso por 1-0 al tenista Diego Schwartzman, número 13 de la clasificación de la ATP, uno de los dos organizadores de este certamen junto con el futbolista Paulo Dybala.



“Fue una lástima y me amargó el fin de semana porque quería coronar este torneo con el título pero, bueno, jugué con un profesional, aunque me ganó con lo justo”, contó Diego Schwartzman desde su casa en Buenos Aires.



“Estoy muy contento de haber podido colaborar en esta gran obra tanto de sábado y domingo, y me alegra mucho de haber podido ganar el título porque disfruto mucho de haber ganado”, manifestó Salvio.



La final sucedió al desenlace en la 'Zona Europa', que se adjudicó el sábado colombiano James Rodríguez tras derrotar en la final por 5-1 a Dybala.



El dinero recaudado, casi 275.000 dólares, será donado a la Cruz Roja de Argentina, Colombia y México para asistir a los más necesitados por la pandemia de la COVID-19.



En este evento participaron también los argentinos Sergio Agüero y y Leandro Paredes, el brasileño Filipe Luis y el mexicano Javier 'Chicharito' Hernández.



También jugaron el modelo italiano Mariano Di Vaio, el baloncestista argentino Facundo Campazzo, el extenista argentino Juan Mónaco y el tenista austríaco Dominic Thiem.



La lista de participantes la completaron el actor argentino Ricardo Darín y varios cantantes, el argentino Paulo Londra, el puertorriqueño René 'Residente' Pérez y el colombiano Maluma, que problema de conexión.



Se ha proyectado para una fecha por definir que Salvio y Rodrigues, campeones de las zonas americana y europea, se enfrenten en otra definición.

video 'Toto' Salvio campeón en América

video El 'Kun' hizo su descargo y pidió una segunda chance