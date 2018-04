Tomó y no lo tomaron en cuenta para jugar frente a River

Jorge Guagua, defensa de Emelec, apareció en un video en aparente estado de ebriedad. El defensor no acompañó a su club en la visita a Buenos Aires para jugar ante River Plate por la Copa Libertadores.



Guagua fue grabado mientras caminaba sin polo por la discoteca; además de no poder mantenerse en pie con facilidad. También se logra observar a agentes de seguridad, quienes al parecer lo invitan a que se retire del recinto, pero él insiste en quedarse y se hace para atrás.

Emelec no ha impuesto sanción alguna hasta el momento; sin embargo, el defensor de 36 años ofreció sus disculpas para los directivos e hinchas del club.

“Me conocen y saben que no soy de andar en esto. De mi parte sólo puedo pedir perdón a todo Emelec. Soy consciente de que no era el momento de salir por el mal presente que estamos pasando. Y quiero hacerles saber que sigo comprometido con el equipo”, expresó Guagua.



Emelec no la pasa bien en la Copa Libertadores. Perdió de local 1-0 frente a River Plate y se encuentra último de su grupo con apenas 1 punto. En el torneo local es quinto y viene de caer en su visita al Delfín por 3-1, en la que Guagua no fue incluido.