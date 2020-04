A todos les pasa: Agüero perdió con James Rodríguez al play y se re calentó 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 'Champlay' es un torneo del juego FIFA en Playstation que organizaron Paulo Dybala y el tenista Diego Schwartzman para recaudar fondos para la Cruz Roja Argentina en medio de la pandemia de COVID-19. El primer eliminado del torneo fue Sergio Agüero que cayó ante James Rodríguez y terminó revoleando el control por el aire y con una bronca tremenda.



Rodríguez jugaba con el Liverpool mientras que el Kun era el Manchester City. Empataron 1-1 en el tiempo regular y tuvieron que jugar otro partido a modo de 'gol' de oro donde James rompió el empate.



Eso desató la furia de Agüero que revoleó el joystick por el aire y dijo: “no sé para qué juego... Me agarra una moto, loco, con este juego. No se puede jugar así".



El partido no pudo ser transmitido por TV por problemas técnicos pero el atacante del City, que hasta se puso la remera del club para el partido, hizo un streaming en Twitch donde todos vieron su ira.



“No sé para que llaman y llaman si no se puede ver nada. Estuve todo el partido pensando en esto”, confesó.

"PERO DALE RODRIGOOOO"



Más de las geniales reacciones de @aguerosergiokun tras caer ante @jamesdrodriguez en la #Champlay. Todos somos el Kun 😂😂😂 pic.twitter.com/aFiHmPK1Uy — TyC Sports (@TyCSports) April 18, 2020

Rodríguez ahora irá ante Facundo Campazzo que eliminó a Leandro Paredes. También participan Dominic Thiem, 'Chicharito' Hernández o estrellas de la música como Maluma.



Dentro de todo, el 'Kun' se toma las situaciones que se generan jugando al play con bastante humor. Le ha pasado de todo, le han dicho bobo, boludo, lo han querido sacar de su propio equipo y hasta le anularon goles pero lo mejor son las reacciones que tiene cada vez que pasa algo.

video Las reacciones del Kun jugando al FIFA online