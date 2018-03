El 'Tic' de los jugadores del Betis que se volvió viral

El primero en dar un paso al frente no podía ser otro que Joaquín. Con un carisma particular, animó a sus compañeros y de ahí en más todo fue risas.



En la previa del partido frente al Levante hubo un buen clima gracias a la propuesta del profesor y se trasladó a la cancha.



El Betis superó 2-0 al Levante y sigue con su buen andar en La Liga, que lo mantiene en mitad de tabla y lejos de posiciones de descenso como en otras temporadas.



El video se hizo popular en las redes sociales. En menos de un día en Twitter, alcanzó casi 15.000 retweets y más de 20.000 me gusta.

De los creadores de 'Manolito', llega... 'Yo tengo un tic' 🤣🕴🙈 pic.twitter.com/rRJXK72xeh — Real Betis Balompié (@RealBetis) 27 de febrero de 2018