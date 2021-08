¿Cómo terminó Ibai Llanos cenando en la casa de Messi y bailando con la madre del Kun?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Antes de su emotiva despedida del Fútbol Club Barcelona, Lionel Messi organizó una cena en su casa de la que participaron los sub-capitanes del equipo culé Jordi Alba y Sergio Busquets, Sergio Agüero y, para sorpresa de muchos, el streamer Ibai Llanos. Pero todo se trataría de un engaño del Kun.

Este domingo, luego de la conferencia de prensa de Messi en el club blaugrana, Llanos salió a aclarar en una transmisión las críticas que recibió por su actitud cuando estaba entrando a la casa de Messi. El streamer viajaba de acompañante en el auto de Agüero y salió ante las cámaras sonriendo y muy relajado con el brazo posado en la ventana del automóvil. Para Ibai, la respuesta fue muy fácil: “¡Yo estaba en la casa de Messi sin saber que era la casa de Mess!”.

El streamer español, que tiene una muy buena relación con Agüero desde que este jugaba en el Manchester City, contó que el Kun lo pasó a buscar en auto junto a Coscu (youtube y streamer argentino) para ir a cenar "al mejor restaurante de Barcelona".

Ibai, que vio a varios paparazzi en la entrada, creyó que llegaban a la casa de Agüero y que este les iba a mostrar su nuevo hogar en la ciudad. Al ingresar se encontró con la madre del Kun que le dijo: “Ibai disfruta, esto solo pasa una vez en la vida”.

“Coscu me dice, ‘Ibai, ¿no sabes dónde estamos? (...) estamos en la casa de Messi’. Bajo dos escaleras, y veo a Messi, Jordi Alba y Busquets”.



“De repente veo a mi derecha a Messi con una camiseta de Batman, descalzo y con los pantalones de Chicago Bulls”, confesó el streamer y fue ahí que se dio cuenta: “¡Yo estaba en la casa de Messi sin saber que era la casa de Mess!”.

Ibai Llanos y Lionel Messi en casa del argentino antes de dejar Barcelona. Foto: @ibaillanos

Una vez aclarado el asunto, Llanos dedicó el resto de la transmisión a contar los detalles de la cena en la casa del mejor jugador en la historia del Barcelona, en la que vivió un par de momentos incómodos cuando la madre del Kun lo invitó a bailar lo que él creía que era cumbia argentina y cuando se dio cuenta de que ya estaban comiendo pero no habían saludado a Antonela.

Para el final, el streamer se llevó un gran recuerdo de el día en que conoció a Messi, la prueba de ello, una foto. “Él (Messi) dice, ‘Che, ¿a dónde van? ¿Nos sacamos una foto?’. No lo podía creer. Yo decía no hace falta. Nos vamos, no pasa nada. Él nos la pidió, pero porque nos hace ilusión, porque sabía que la queríamos. ‘Dale, saquémonos la foto’, decía”, contó el español.