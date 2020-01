Teléfono descompuesto: el cortocircuito entre Bielsa y su traductor en el Leeds

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Marcelo Bielsa es un entrenador que está en cada detalle, por eso su Leeds United está primero en la segunda división de Inglaterra. Es tan meticuloso el 'Loco' que durante las entrevistas después del partido está atento a cada palabra que dice su traductor y si este se equivoca, lo corrige.



Así sucedió en el último partido ante el West Bromwich Albion, en el que empataron 1-1 y ambos siguen en lo más alto de la tabla de posiciones. El traductor dijo una palabra que Bielsa no consideró adecuada y el argentino lo corrigió. "No sé qué palabra usar, Marcelo", respondió.



A pesar de que no declara él, entiende lo suficiente como para llamarle la atención a su traductor si se equivoca.



"Aprovechó el desgaste que habían sufrido el central derecho y el central izquierdo", dijo Bielsa pero su traductor eligió la palabra "fatigue" (fatiga) y al entrenador no le gustó nada.



Bielsa: "No, 'fatigue' no. Desgaste". "Sí, estaban desgastados, cansados", respondió su traductor. "No, cansados no. Desgastados", siguió el entrenador, que cuando volvió a escuchar de su traductor la palabra fatiga giró su cabeza y su ayudante le confesó que no sabía que palabra usar. Al final la nota siguió su curso.