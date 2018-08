Sí te va a gustar: El viaje Celeste de Emiliano Brancciari

La sorpresa de Godín:

En la presentación y festejos por la SuperCopa en el Wanda Metropolitano, el capitán del Atlético de Madrid, Diego Godín, eligió un tema de No Te Va a Gustar para hacer su ingreso al campo de juego.



"Fue una sorpresa", dijo Brancciari. "No sabía que se realizaría ese reconocimiento y Diego me contó ese mismo día que estaba decidiendo entre un par de canciones de la banda".



Cuando el Diario El Mundo le preguntó al cantante por qué creyó que Godín eligió "Tan lejos", dijo: "supongo que por la letra, que habla de levantarse a pesar de la adversidad"

La banda uruguaya le agradeció al capitán de la Celeste por el gesto de haber elegido su tema. No Te Va a Gustar está preparando "un disco, un espectáculo, una gira y probablemente alguna cosa más", anunció Brancciari en la entrevista con El Mundo.

Grande @diegogodin entrando con Tan Lejos al reconocimiento de los supercampeones del @Atleti ayer en el Wanda Metropolitano. Gracias Diego!! Que orgullo!!

👉🏻 https://t.co/Av0IihvwYY pic.twitter.com/BYxOn2zQ31 — No Te Va Gustar (@ntvgoficial) 26 de agosto de 2018

Con el 'Pistolero' y Leo en Barcelona:

El viaje por España continuó en el Barça con la compañía de Luis Suárez y un recuerdo de Lionel Messi.



Brancciari estuvo viendo la práctica del equipo culé, se fotografió con Luis Suárez y se llevó la camiseta autografiada de Lionel Messi.

Muchas gracias por todo @LuisSuarez9 !! Pero lamentablemente no voy a poder fichar para el Barsa. Me considero un jugador retirado y ademas ya tienen un 10. No quisiera que vaya al banco... y el sábado toco en Carmelo. 😆 pic.twitter.com/jpogJxnfol — Emiliano Brancciari 💚✊🏼 (@EGBrancciari) 28 de agosto de 2018

Suárez le devolvió el gesto al vocalista de NTVG: "Gran visita con un gran músico. ¡Gracias Emi!", le escribió Luis en Instagram.