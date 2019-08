El sorpresivo cambio físico de Sneijder a semanas de su retiro 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Wesley Sneijder se retiró como profesional el pasado 12 de agosto después de jugar en el Al Gharafa y haber tenido una gran trayectoria. Ya en esa ocasión, el talentoso volante mostraba algún cambio en su físico.

🎥| النجم شنايدر، لاعب #الغرافة السابق والمنتخب الهولندي يستقبل الفهود بملعب اوتريخت ⚽️🇳🇱 pic.twitter.com/VJYU7mrprx — Al Gharafa SC (@ALGHARAFACLUB) August 7, 2019

Con su selección de Holanda disputó tres Mundiales. Quedó en octavos de Alemania 2006, fue subcampeón en Sudáfrica 2010 y consiguió el tercer puesto en Brasil 2014.



Jugó para el Real Madrid y el Inter de Milán luego de deslumbrar cuando surgió en el Ajax. Pero hoy la realidad dista un poco de la de aquella promesa del fútbol.



Sneijder ya había sido detenido por subirse borracho al techo de un auto y aunque en esta aparición en público no causó desmanes, también llamó la atención.



El ex volante se desempeña ahora como directivo del Utrecht, el equipo de la ciudad donde nació, y mientras fue al palco a ver la derrota de su equipo ante el Venlo fue captado por las cámaras de la transmisión que no ocultaron los kilos de más que ganó tras su retiro.