Sonrisa nueva para el hincha del beso en el gol de Bergessio

El pasado martes, Nacional ganó 1-0 ante Atlético Minerio con gol de Gonzalo Bergessio y se encendió la locura en el Parque Central y el amor entre Federico y Romina en la tribuna. La pareja se dio un beso que se volvió viral.

El gol de Bergessio encendió el amor en la tribuna de Nacional By Matías Pérez ¡Mirá el beso!

Federico le debe al tricolor más que el reconocimiento que recibió tras el gol del delantero argentino. Fue en un partido de Nacional donde conoció al amor de su vida.



"Al amor de mi vida, Romina, la conocí ahí, cerca de la tribuna, en un partido de Nacional. Es mi pareja, la madre de mi hijo Thiaguito que lo amo con toda mi alma. Romina es el amor de mi vida", le dijo Federico a Pasión Tricolor en una entrevista.



Después de que las cámaras de Fox Sports lo capturaran y su imagen recorriera las redes sociales, a "Federiquito" como muchos lo conocen, le dieron una mano para iniciar un tratamiento odontológico.



No fue de los primeros en enterarse que había salido en la tele. "Cuando termina el partido me di cuenta que no tenía el teléfono, lo perdí. Viene un amigo mío y me muestra el suyo", le contó a la radio que lo entrevistó.

Este hincha de Nacional lleva al fútbol en la sangre. Su padre fue jugador. "Mi padre Jorge González fue el uruguayo que jugó más partidos en Argentina, más de 500 partidos. "Jugó en Rosario Central, y somos futboleros a más no poder en mi familia", le contó Federico a Pasión Tricolor.