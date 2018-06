La solución de un periodista que causó gracia en Griezmann, aunque no respondió

"Lo siento, no es el día para ello", dijo Griezmann en español, al inicio de su conferencia de prensa. Y es que todos los periodistas españoles que estaban presentes querían preguntarle al joven delantero francés cuál sería su futuro.



Algunos lo vinculan al Barcelona y otros aseguran su renovación con el Atlético de Madrid. Lo cierto es que lo que pasó parece agradar más al Barça.



El jefe de prensa de Francia le negó las preguntas a los periodistas españoles y solo atendió la de los franceses. Pero un periodista de la cadena SER, tuvo una buena idea.



Hizo la pregunta en español en su celular, pero la tradujo al francés con el traductor de google y la amplificó con el micrófono cuando le tocó preguntar.



Aunque le causó gracia a Griezmann, no amplió en detalles sobre su futuro club. Y al jefe de prensa no le gustó nada la audacia del periodista.