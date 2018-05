¿A qué fue la selección de Perú al Mundial de 1930?

La del Mundial de 1930 en Uruguay, no fue la mejor participación de la selección de Perú. Los Incaicos no pudieron superar el grupo que integraron frente al anfitrión Uruguay y Rumania.



En la primera fecha, en el estadio Pocitos, cayeron 3-1 frente a los rumanos y en la segunda fecha fue derrota 1-0 ante Uruguay en el Centenario.

Antes de partir al Mundial, un hincha se dirigió al diario con el fin de proponer su alineación ideal, incluyendo suplentes. Y la propuesta fue publicada.



Con mucho humor, incluyeron una pequeña encuesta donde le preguntaban a cada jugador qué iba a hacer a Montevideo. "Esperamos que su acreditado diario vea con ojos de piedad, esta pequeña encuesta..", aclararon.

Quizás en aquella época las respuestas no sorprendieron tanto, pero seguro hoy la expectativa del 'Tigre' Gareca es distinta de la del entrenador de aquel momento.



Pacu Brú era el director técnico de Perú en 1930 y venía a Uruguay a "ver gratis los partidos del campeonato Mundial".



¿A qué van a Montevideo?, las respuestas de los jugadores no dejan de llamar la atención.



Ricardo Guzmán Marquina: "A disputar el campeonato de 'Cachito'".

Guillermo Rivero: "A cuidarles las espaldas a los 'íntimos'".

Juan Valvivieso: "A opacar a Bosio".

Jorge Pardón: "A cantar 'yaravíes' y el 'vidalays'".

Mario de las Casas: A facilitar el regreso del "Graff Zeppelin'".

Alberto Soria: "A estudiar Anatomía Práctica".

Antonio Maquillón: "A comprar un 'rancho'.

Domingo García: "A dar a conocer a la familia".

Julio Quintana: "A internarse en un 'Asilo de Locos'".

Eduardo Asteno: "A perdonar penales".

Alberto Denegri: "A fabricar 'cardenales'".

Plácido Galindo: "A jugar de centro-half".

José María Lavalle: "A buscar a Josefina Backer".

Pablo Pacheco: "A pasearse".

Carlos Cilloniz: "A tomar leche "Dryco".

Julio Lores: "A aprender 'lunfardo'".

Alejandro Villanueva: "A no meter goles".

Demetrio Neyra: "A portarse bien porque es casado".

Jorge K. Sarmiento: " A exhibirse como 'cosa rara'".

Lizandro Nué: "A jugar con el 'Gato'".

Luis de Souza Ferreira: "A explotar el físico".

Arturo Fernández: "A tomar aire de mar y a que le toquen el 'Trigémino'".

​