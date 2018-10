Santos se tomó revancha y se burló de Independiente en Twitter

El Santos de Brasil aún no olvida su eliminación en octavos de final de la Copa Libertadores ante Independiente.



Aquella serie entre argentinos y brasileños se definió en favor de los de Avellaneda y el fallo que le otorgó al rojo el primer partido por 3-0 (por la mala inclusión de Carlos Sánches en Santos) todavía hace eco en tierras cariocas.



Con un empate en el partido de vuelta e incidentes sobre el final del encuentro, el equipo de Holan se clasificó a cuartos de final donde enfrentó a River Plate.



Después de un empate en Avellaneda, fue 3-1 para los de Marcelo Gallardo en el Monumental y el 'Millo' está otra vez en semifinales.

Desde el Santos aprovecharon el momento y dieron retweet al final del partido en la cuenta de la Conmebol; pero dejaron un mensaje.



La canción que escribió el Santos:

"Llora! No voy a llamar. No voy a llamar. Llegó la hora. Me vas a pagar. Puede llorar! Puede llorar! Es tu castigo. Se peleó conmigo. Sin tener por qué. Yo voy a festejar. Voy a festejar. Tu sufrimiento. Tu penar. (Voy a Festejar)", escribieron desde la cuenta del Peixe.