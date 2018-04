Salah y un video que lo acerca al Real Madrid

"Recuerdo que una vez le dije (Salah): 'Me gustaría que jugases en el Real Madrid algún día'. 'Si Dios quiere', me contestó. No se extendió. Era obvio que un día desea jugar en el Real Madrid", dijo Anwar Maher.



Mohamed Salah causa sensación en Europa y los medios del viejo continente ya hacen crecer los rumores de reuniones entre los directivos del Real Madrid y el agente del jugador egipcio.



Quizás él también haya pensado en vestirse de blanco para la próxima temporada.