Salah hizo un gol olímpico y se lesionó

En los últimos minutos de este partido de la llave J de la fase clasificatoria para la Copa de África de Naciones, Salah tuvo que retirarse antes de la conclusión del partido que terminó 4-1 a favor de la selección que compartió grupo con Uruguay en Rusia 2018.



"El diagnóstico inicial es una elongación, según el médico del equipo. No es un desgarro, no creo que sea grave", tranquilizó el segundo entrenador Hany Ramzy.



No obstante, Salah se perderá en principio el duelo de vuelta el martes ante Suazilandia en Manzini.