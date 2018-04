Salah: de goleador a Presidente

En las elecciones presidenciales en Egipto votó solo el 42% del padrón y ganó la reelección Abdelfatá al Sisi.



Los votantes trasladaron a las urnas su desilusión con las elecciones y los candidatos, pero también hicieron ver su fanatismo por el fútbol.



Aunque oficialmente el segundo candidato detrás de Abdelfatá al Sisi fue Mustafa Moussa con 700mil votos (3%), hubo alguien que de manera no oficial lo superó. A pesar de no ser un candidato elegible, los egipcios se manifestaron.



Mohamed Salah, el héroe de Egipto en la clasificación al Mundial de Rusia 2018 y estrella del Liverpool de Inglaterra, superó en votos al segundo candidato alcanzando cerca de 1.5 millones de votos, aseguró el diario The Economist.



Pese a no tener la opción de votar a Salah en las papeletas, los votantes se las ingeniaron e incluyeron al delantero.

