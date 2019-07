"¡Sacame de acá!": El show de Pablo Cuevas en Wimbledon

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El tenista uruguayo Pablo Cuevas accedió a segunda ronda en Wimbledon después de superar al Damir Dzumhur en cinco sets 4-6, 7-6. 2-6. 6-4 y 6-2.



El partido fue una montaña rusa para el salteño que comenzó perdiendo el primer set, forzó el tie break en el segundo que terminó ganando 10-8, perdió el tercero 6-2 y ganó los dos restantes.



En el primero, parte del segundo y en el tercero, se vio lo peor de Cuevas que vivió una situación similar a la del tenista argentino Gastón Gaudio en 2006.



“¡Qué mal que la estoy pasando!”, gritó el "Gato" en pleno Roland Garros contra Evgeny Korolev. Al igual que Cuevas tuvo un mal momento en el partido pero se quedó después con la victoria.



El uruguayo primero se enfadó tras dejar una pelota en la red y luego se molestó con una decisión arbitral. "No, no, no, por favor", pedía el uruguayo.

"¡Andá a la lavarte las bolas!"

"¡Sacame de acá!"