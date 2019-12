"Lo de Roma fue culpa nuestra": la arenga de Messi que no alcanzó ante Liverpool

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La cadena Rakuten TV, auspiciante de Barcelona, divulgó imágenes del vestuario del estadio de Liverpool grabadas minutos antes de que el equipo español saliera a la cancha para jugar la revancha de una semifinal de la Champions League de este año.



En la ida, Barça había ganado por 3-0. Y estaba latente la eliminación de 2018 frente a Roma, cuando había perdido por 3-0 luego de ganar por 4-1 en la ida. A ese recuerdo apuntó en el vestuario de Anfield Road el capitán, Lionel Messi. "Recordamos: lo de Roma fue culpa nuestra. De nadie más, que no pase lo mismo. ¡Eso fue culpa nuestra y de nadie más!", evocó el argentino en la última arenga.

Ciertamente, no le fue nada bien: Barcelona sufrió una derrota aun peor que aquella de la capital italiana. Liverpool lo goleó con un 4-0 y le provocó una marginación tan dolorosa como aquella del año anterior o incluso más.



En la filmación, extraída del documental Matchday ("Día de partido", en inglés), que Rakuten TV estrenó este viernes en España, aparece también Luis Suárez, exjugador de Liverpool y compañero de Messi en Barcelona. "Estemos preparados para sufrir, que vamos a sufrir y la vamos a pasar mal", advirtió el goleador uruguayo. "Vamos, gente. Vamos a dar un pasito, no hay que desaprovechar esta oportunidad. ¡Dale que estamos ahí! Vamos a salir fuerte", insistió Messi.



"Todo está aquí por resolver, cerca de su área. Hay que meter y hay que estar ahí. ¡Venga, chavales!", alentó el entrenador, Ernesto Valverde. A sus palabras siguieron más frases de Messi. "Vamos a jugar para adelante, que se puede. No nos metamos nosotros solos atrás. Vamos a hacer un gol", alentó el argentino.



Nada de eso funcionó y Barça no solamente resultado humillado deportivamente, sino que además añadió un cuarto año a su serie sin conquistas de la Champions League, frente a tres coronaciones en los últimos cinco años por parte de Real Madrid.

