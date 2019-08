Roberto Carlos reeditó uno de sus goles más recordados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Roberto Carlos marcó ante Francia el 3 de junio de 1997, uno de los goles más lindos de su carrera. Aunque fue en un amistoso, la parábola que hizo la pelota es casi inexplicable y por eso se convirtió en una de las jugadas más recordadas.



Aquel día, Brasil empató 1-1 con 'Les Bleus' pero el resultado fue tan solo una anécdota. El gol del talentoso lateral brasileño perduró en la historia y él mismo se encargó de recrearlo 22 años después.



Esta vez no fue contra Francia, no había barrera y ya no estaba Fabien Barthez en el arco. El ex Real Madrid mandó bajo los tres palos a Vítor Bahía y demostró que su pierna zurda sigue cargada de magia y potencia. La única que persona que no lo disfrutó fue la que pasaba por detrás del arco y se ligó el pelotazo.



El portugués Bahía, campeón de la Champions League con el Porto de Mourinho, hizo de estatua al igual que el arquero de Francia en 1997.



