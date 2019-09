River Plate y Boca Juniors empataron hasta en las cargadas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"El que no salta, murió en Madrid", fue el cántico de los hinchas de River Plate en la salida de los equipos para el superclásico ante Boca Juniors por la Superliga que terminó con empate 0-0.



Los del Millonario no dejan de recordarle a los Xeneizes la final de Copa Libertadores del pasado 9 de diciembre de 2018. Cuando ingresaron los equipos a la cancha, los de Núñez soltaron miles de globos negros en alusión al luto que suponen que significó esa fecha para sus rivales.



Y no quedó ahí. Aunque se habló mucho en la previa sobre lo que podían llegar a hacer los hinchas de River y que se les prohibió un mosaico, los 'Millonarios' igual eligieron un minuto para recordar la final de la pasada Libertadores.

#SuperclásicoTNTSports | ¡Fiesta en el Superclásico! Los hinchas del Millonario le recordaron al Xeneize la final de la Libertadores en Madrid.#River 🆚 #Boca pic.twitter.com/Tn59uZ0hXC — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) September 1, 2019

Aunque no quedó claro por qué los hinchas de River Plate eligieron el minuto 25 para recordar la final ante Boca, lo cierto es que en ese minuto volvieron a llover globos negros que poco a poco fueron llegando al césped.



Los de Boca no se quedaron callados. Hicieron capturas de la transmisión con el reloj en 26:06 y los globos ya en el campo junto con los jugadores. El día 26 del mes 06 del 2011, fue la fecha en que los de la banda roja descendieron al Nacional B.

Tiraron globos NEGROS al minuto 26:06. El chiste se cuenta solo... pic.twitter.com/DQ2KFWz0f6 — Pueblo Azul y Oro (@puebloazulyoro) September 1, 2019

Hicimos lo mismo en 2011 amargo, no tenes originalidad, siempre imitando a papá, y encima los tiras en el minuto 26:06...no se si te acordas de esa fecha⚰😂 26-06-11🅱️ pic.twitter.com/ug0MrXJakg — Josu Miglia🤪⚽️ (@JosuMiglia) September 1, 2019

Los gallinas tiraron globos en el minuto 26:06 se cargan sólos! pic.twitter.com/zxN7xcET5d — 🛸 (@ArielHernanBJ) September 1, 2019

Así fue la entrada de los equipos y el recibimiento: