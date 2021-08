El ritual de Cristiano Ronaldo antes de cenar con su familia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tanto Cristiano Ronaldo como su pareja Georgina Rodríguez publicaron en sus cuentas de Instagram un video de una rutina familiar junto a sus cuatro hijos antes de la cena. De fondo, un video de la artista estadounidense Beyoncé.

Cada relación es un mundo y cada familia también. CR7 y su familia no pronunciaron ningún discurso religioso o alguna otra tradición habitual si no que, en lo que parece una costumbre para los seis, pronunciaron las palabras del inicio del videoclip de "If I were a boy".

Al comienzo del clip de Beyoncé se escuchan las palabras que tanto Cristiano, Georgina y los pequeños repitieron. "‘Intimacy’ (intimidad), ‘honesty’ (honestidad), ‘commitment’ (compromiso), ‘you’ (tú), ‘me’ (yo), y ‘us’ (nosotros)", y luego aplaudieron felices, sobre todos los niños, antes de comer.